寒流要來了！急診醫喊快做1事　憶「十分恐怖」慘況

▲周末恐成「冰凍番薯」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／綜合報導

今年入冬首波寒流周末來襲，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學回憶起霸王級寒流，他建議還沒打流感疫苗的人能趕快接種，「2016年兒童急診壅塞的慘況真的十分恐怖，過去6年有時做夢回到當年的場景，驚醒後都是一身冷汗，真心祈求不要再次體驗！」

謝宗學12日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書說，2016年初，霸王級寒流襲擊台灣，之後A、 B型流感大爆發，不管成人或兒科染病人數暴增，緊接農曆春節假期，全國各大急診室被流感病人塞爆，相信有經歷過2016年春節假期的急診人，到現在一定仍然印象深刻。

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▼謝宗學表示，2016年霸王級寒流襲擊，全國各大急診室被流感病人塞爆。（示意圖／記者李毓康攝）



謝宗學指出，兩年沒流感疫情，口罩令鬆綁，寒流將襲擊台灣，緊接而來的聖誕節、跨年連假、春節假期，提供流感病毒快速滋生的條件。他建議，還沒打流感疫苗的人能趕快接種，有公費接種疫苗資格的人絕對不要放棄機會，沒有公費接種疫苗資格的人自費接種疫苗。

謝宗學表示，跟新冠肺炎疫苗類似，流感疫苗基本上也是修飾病程防止重症，無法完全預防感染，所以這個冬天口罩還是盡量配戴，減少流感傳播，「2016年兒童急診壅塞的慘況真的十分恐怖，過去6年有時做夢回到當年的場景，驚醒後都是一身冷汗，真心祈求不要再次體驗！」

中央氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問提到，周末寒流南下，這波是東亞寒潮爆發，周六越晚越冷，周六晚到周日清晨是最低溫時間，目前預報台北市低溫8度，沿海空曠地區還會更低一些，寒流於下周一減弱。