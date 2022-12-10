疫情解封！邁入21年織襪芭樂節上場　萬人湧入大爆滿

▲彰化社頭織襪芭樂節人潮爆滿。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

「彰化織襪芭樂節」今年邁入第21年，活動從昨(9)日開始一連3天，隨著疫情逐漸解封，現場有織襪精品展售、農特產品展售、地方小吃、演唱會及煙火秀等精彩活動，還有芭樂創意料理免費品嚐、摸彩、打卡送好禮、發票換襪子等好康活動，這2天到場人潮已超過萬人，但仍有98%以上的人戴口罩。

社頭有三多，「織襪多、芭樂多以及董事長多」，社頭鄉以織襪工業聞名全台，與織襪相關廠商大大小小約有200家，台灣每10雙襪子就有8雙來自社頭，可說是撐起台灣超過八成的織襪產量。

王惠美在致詞中感謝織襪業者持續不斷精進創新研發商品，並積極轉型升級，打造完整產業鏈，朝多元商品及服務方向發展，讓產業能永續經營發展，社頭織襪產業也不斷地升級。

社頭鄉長劉錦昌表示，社頭織襪芭樂節今年邁入第21年，今年有100多家廠商展示其所創新的襪子，不僅穿起來漂亮，更具有機能性、十分好穿；另外，社頭芭樂在不斷改良後，今年的芭樂，與過去相比更甜、更脆、更好吃，現場也有創意芭樂料理，有1000公斤的芭樂及1000份米苔目免費提供給鄉親享用。

王惠美強調，社頭鄉已有織襪業者轉型成為觀光工廠，將傳統的織襪產業與觀光結合，變得更具創意性，除了原有功能性以外，也具有娛樂遊憩性質，透過「彰化社頭織襪芭樂節」對外行銷社頭兩大特色產業，從特產帶動觀光，觀光帶動地方，地方走向世界，讓社頭不僅是彰化的驕傲，更是台灣的驕傲。