酒類飲料也遭禁！王必勝曝台灣註冊期限硬被提早　中方處事難依常理

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸海關總署以未完成輸陸更新註冊，暫停我國水產品、酒類、飲料等食品輸入中國，影響持續擴大。衛福部次長王必勝今（10）日指出，中方對於進口貨品做註冊管理是合理的，但唯有台灣的期限硬被提早1年，而且中方對於註冊不合格理由從未說明，讓有意願補件廠商難有正確方向。食藥署將加班處理，比對無法通過註冊廠商名單，儘速通知補件送審。

▲大陸無預警暫停台灣酒類飲料等商品進口，食藥署及相關單位緊急開會因應。（圖／取自王必勝臉書）

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中國大陸要求全世界所有輸銷中國大陸之食品生產、加工、貯存企業須向中國大陸海關總署申請註冊。我國相關業者雖然進行補件，但8日傳出魷魚、秋刀魚、午仔魚等多項水產品業者遭暫停輸中，9日又進一步得知酒類、飲料也受影響。

王必勝在臉書發文指出，衛福部從昨天下午5點多收到中國方面窗口訊息，告知我國輸中產品註冊相關狀況，食藥署同仁即連夜加班整理資料，今天也動員50幾位同仁犧牲假日，包括署長、副署長也親自督陣，希望能在最短時間內整理比對出無法通過註冊的廠商名單，並儘速通知這些廠商補件，再送中方審核，看是否能維護他們的權益。

▲大陸無預警暫停台灣酒類飲料等商品進口，食藥署及相關單位緊急開會因應。（圖／取自王必勝臉書）

王必勝說明，「中方對於進口貨品做註冊管理是合理的，但是世界其他地方的截止日期都是明年6月30日，唯有我們硬是被提早一年。另外，中方對於註冊不合格的理由從未說明，也讓有意願補件的廠商很難有正確的方向。這些我們會儘快再回訊給中方窗口，並再次提出具體要求和建議。」

王必勝強調，其實各部會針對這樣的狀況，都有積極的因應，而且從過去以來有都有依國際貿易相關準則做了提升和準備，「只是跟中國處理事情本就難依常理」，稍後各相關部會也會聯合發新聞稿做初步的說明。

▲大陸無預警暫停台灣酒類飲料等商品進口，食藥署及相關單位緊急開會因應。（圖／取自王必勝臉書）