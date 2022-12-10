哈利梅根不忍了！紀錄片私人影像爆爭議　發聲明回擊

▲英國哈利王子與妻子梅根的Netflix紀錄片8日上架。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根的Netflix紀錄片上架後引發部分質疑，認為隱私是兩人不履行王室職責的一大關鍵原因，想過更私密的生活，但如今卻公開許多私人照片與影片。對此，哈利與梅根的發言人表示，關於隱私的相關說法錯誤，「公爵與公爵夫人從未以隱私作為退出理由」。

哈利夫婦在Netflix紀錄片公開私人影片、照片，重現兩人交往、結婚的回憶，年幼兒女也出現在畫面中。然而當初兩人曾說，對媒體的打擾感到憤怒，也提出數件隱私官司。

▲▼《哈利王子與梅根》紀錄片引發討論。（圖／Netflix提供）

如今面對外界針對公開私人影像的質疑，哈利與梅根的全球新聞秘書透過聲明指出，「薩塞克斯公爵與公爵夫人從未以隱私作為退出理由，這種扭曲的言論是為了讓這對夫妻保持沉默」，當初宣布退出的聲明並未提及隱私，且重申希望繼續兩人的角色與公務，「他們選擇以自己的方式分享自己的故事，然而小報媒體卻編造出完全不真實的故事，這些充斥在媒體報導與公眾輿論中，事實就擺在他們的面前」。

▲哈利與梅根2020年6月搬至美國加州居住。（圖／路透）

BBC中文網先前報導，哈利與梅根自2020年1月起不再履行英國王室高級成員職務，並於同年6月搬至美國加州居住，哈利仍是王子，兩人保留薩塞克斯公爵和公爵夫人的頭銜，但不能再使用「殿下」頭銜，而哈利則是放棄官方軍事頭銜，因此他在英國女王伊莉莎白二世的葬禮沒有穿軍裝。

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