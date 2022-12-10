2023台南耶誕跨年麻豆總爺大手牽小手　黃偉哲與市民放風迎耶誕

▲2023台南耶誕跨年系列活動第3場親子活動「一起放風迎耶誕」，10日在麻豆總爺大草皮歡樂登場，市長黃偉哲特地到場和大小朋友一同互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2023台南耶誕跨年系列活動第3場親子活動「一起放風迎耶誕」，10日在麻豆總爺大草皮歡樂登場，攜家帶眷的民眾悠閒坐在野餐墊上，還有五顏六色的營帳豎立，形成一幅幅甜蜜和樂的野餐趣味，市長黃偉哲特地到場和大小朋友一同互動。





「聖誕跨年親子活動有3場」、「荷蘭馬丁賀肯斯來台南」、「剛剛小青蛙劇場共有6位主角」，黃偉哲市長彷彿是聖誕老公公的代言人，帶來許許多多小禮物，現場有獎徵答給小朋友們，十分熱鬧。有鑑於前2場親子活動民眾踴躍參與的盛況，黃偉哲市長準備更多的有獎徵答禮物到場分送給大家。



黃偉哲強調，打造幸福台南，提供親子同樂休憩環境，讓城市充滿歡笑，是市府努力的方向。自上任後，改變過去只在單一地點舉辦一場演場會的方式，改以於多個區域，舉辦多場耶誕跨年活動，吸引更多民眾一起同樂，今年耶誕跨年系列市府安排的3場親子、3場演唱會，未來市府也會努力舉辦更多活動，陪伴市民逐步恢復疫後正常生活腳步。





黃偉哲認為，耶誕跨年活動是年終的重頭戲，為了讓市民朋友在2022的尾聲以美好的心情跨入2023年，南市府持續努力，今年台南好YOUNG耶誕跨年系列活動擴大舉辦，節目遍佈台南，希望讓所有市民及外地的好朋友們都能享受到精彩豐富的表演，17日將在新營南瀛綠都心登場的草地音樂會，邀請饒舌流行天團玖壹壹，饒舌歌手高爾宣，以及金鐘獎主題歌曲獎的琳誼等知名藝人與大家同歡，邀請大家踴躍到場。



現場除了小朋友們殷殷期盼「小青蛙劇團」現場演出「MAGIC聖誕」外，最讓小朋友興奮的、莫過於泡泡派對的開戰，大小朋友爭相體驗泡泡DIY，遇上小丑彥彥的突擊演出，說有多驚喜，就有多歡樂，台下台上互動，有如嘉年華會般的熱鬧，讓現場小朋友度過一個難忘的周末。



今日活動現場也安排有耶誕市集，有可愛造型的餐車，還有美味可口的美食，供民眾選擇。而可以拿禮物的地方，還出現在闖關區，過五關即可拿限量禮物，如果幸運地遇上小丑彥彥，又會是另一種驚喜的現場，拍照、打卡，忙壞了家長，就怕一有閃神、就錯過寶貝們滿足又甜蜜的可愛鏡頭。





「2023台南好Young」耶誕跨年系列活動，包括3場親子活動、3場演唱會，自12月3日起連續五個周末舉辦，邀請各界共襄盛舉，享受不一young的耶誕跨年氣氛，接下來舉辦的場次如下：



12月17日 (六) 南瀛草地音樂會 地點：新營區南瀛綠都心19:00-21:30 主持人：吳建恆

玖壹壹、高爾宣、琳誼、原子少年天王星、潤少



12月24日 (六) 搖滾耶誕演唱會 地點：永華市政中心西側廣場18:30-21:30 主持人：吳建恆、徐瑋吟

宣美、八三夭、告五人、壞特?te、原子少年OZONE、同理、劉亮延



12月31日 (六) 台南好Young跨年晚會 地點：永華市政中心西側廣場19:00-24:30 主持人：炎亞綸、徐凱希

炎亞綸、魏如萱、艾怡良、五堅情、EPEX、FRUITS ZIPPER、造的夢者樂團(范逸臣、TANK、阿沁、陳建寧)、孫盛希、麋先生、楊宇騰YU、大支、艾薇、HowZ、莫凡新、Crispy脆樂團