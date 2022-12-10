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台南市議員當選人林依婷　護送13尊神明回廟安座

▲台南市議員當選人林依婷為答謝眾神明護佑，以8人大轎由廣澤尊王作主護送13尊神明回宮安座。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市議員當選人林依婷為答謝眾神明護佑，以8人大轎由廣澤尊王作主護送13尊神明回宮安座。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著九合一選舉的結束，在南區、安平區候選人總林依婷競選總部作客的神明也依序返回宮廟中安座，在總部供奉13尊神明，於9日舉行宴王儀式後，10日上午9時許以8人大轎由林依婷親自恭送13尊神明回宮廟安座，表達對神明最高敬意及謝意。

在市議員當選人林依婷總部作客3月餘的神明有：安平區的安平開台天后宮天上聖母、港仔尾靈濟殿保生大帝、代天府興和宮吳府千歲及三鯤鯓社天宮壇田府元帥；南區的萬年殿朱府二千歲、省躬社聖化堂佛祖、萬皇宮朱府二千歲、下林建安宮大太子爺、南廠水門宮吳府二鎮、鯤鯓龍山寺清水祖師、鹽埕北極殿玄天上帝、大林天元宮周府千歲及中西區的六合境柱仔行全台開基永華宮廣澤尊王等13間廟宇13尊神明。

▲台南市議員當選人林依婷為答謝眾神明護佑，以8人大轎由廣澤尊王作主護送13尊神明回宮安座。（圖／記者林悅攝，下同）

市議員當選人林依婷為表達感謝神明護持，以最高規格的恭送13尊神明回各13間宮廟安座，除親自登上宣傳護送外，特雇用轎前鼓車開道，由主祀永華宮廣澤尊王的8人大轎護送12尊神明依序回各宮廟安座，衷心感謝眾神明在選舉期間的庇佑，使一些紛擾的瑣事都能迎刃而解。她在宣傳車上沿路向民眾揮手致意，再次感謝市民對他的支持與信任。

林依婷表示，他感謝所有市民及民進黨願意給年輕人出來奉獻服務的機會，她特別感謝家人一路支持，以及父親給予協助、建議及最強的後盾，一切一切不是自身的強，也不是空降下來，而是一步一腳印走來，恰好擁有天時地利人和的機會，她絕對會不忘初衷，更不會辜負選民給予的責任，未來會全力做好該盡的責任及落實她的政見。

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