南橫27公里處百萬Lexus撞斷路樹「橫躺路中」　車頭全毀3人受傷

▲台南左鎮台20線27公里，10日清晨5時12分許，發生自小客車自撞路樹，消防人員救出3人送醫，惟路樹被撞斷倒塌造成道路阻斷，由新化分局派員查處。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南左鎮台20線南橫公路27公里處，10日清晨5時12分許，發生1起重大意外，1輛Lexus自小客車不知何故自撞路樹，台南市消防局據報出動左鎮消防分隊人車前往搶救，消防人員救出3人送醫，但路樹被撞斷倒塌造成道路阻斷，由新化分局警方派員處理。

台南市消防局119報案台於10日清晨5時12分許據報，台南左鎮台20線27公里處發生小客車撞路樹，119馬上派出左鎮消防分隊4車、8人前往搶救，消防人員到場發現自小客撞斷路樹，路樹倒塌造成道路阻斷，車上有3人受傷。

消防人員在清晨5時39分先救出後座乘客，以救護車送部立台南醫路新化分院就醫，傷者意識不清。5時44分許將第2名傷者汽車駕駛人救出，以救護車)送麻豆新樓就醫，患者意識清楚，隨後將第3名傷者副駕乘客以救護車送柳營奇美就醫，傷者意識清楚。

新化分局警方據報派員到場，管制交通外，消防局另通報環保局與區公所、台南市意外事故緊急通報小組，由市府相關單位派員移除路樹障礙，肇事原因及相關責任由警方調查中。