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荷蘭美聲馬丁賀肯斯　跨年耶誕多場演出陪伴台南歌迷歡度

▲國際知名美聲歌手的馬丁賀肯斯（Martin Hurkens），將在「2023台南市耶誕跨年系列活動」有多場演出，用優美歌聲陪伴歌迷度過12月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國際知名美聲歌手的馬丁賀肯斯（Martin Hurkens），將在「2023台南市耶誕跨年系列活動」有多場演出，用優美歌聲陪伴歌迷度過12月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

曾獲荷蘭好聲音冠軍，國際知名美聲歌手的馬丁賀肯斯（Martin Hurkens），近日應市長黃偉哲邀請再訪台南，台南市政府9日於南紡購物中心舉辦馬丁來台後首場宣傳記者會，以「You Riase Me Up」一曲與歌迷們熱情打招呼，馬丁將在「2023台南市耶誕跨年系列活動」有多場演出，用優美歌聲陪伴歌迷度過12月。

▲國際知名美聲歌手的馬丁賀肯斯（Martin Hurkens），將在「2023台南市耶誕跨年系列活動」有多場演出，用優美歌聲陪伴歌迷度過12月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，馬丁剛來到台灣不久，就馬不停蹄的參加許多活動，早上到訪台南女中，中午則迫不及待，要跟台南民眾分享明天晚上開唱的好消息。黃偉哲感謝南紡與統一集團大力支持藝文活動，他也提到明天12/10是世界人權日，希望民眾能前來聆聽馬丁的歌聲，感受歌聲的療癒，也感受台南的熱情與溫暖。

▲國際知名美聲歌手的馬丁賀肯斯（Martin Hurkens），將在「2023台南市耶誕跨年系列活動」有多場演出，用優美歌聲陪伴歌迷度過12月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，市府於2019、2020年底的耶誕跨年活動，曾邀請馬丁賀肯斯來台南演出，優美的歌聲深入人心，許多歌迷至今念念不忘，向市府表達希望能再度邀請馬丁賀肯斯來台南。今年度市府舉辦「2023台南市耶誕跨年系列活動」，特地向他再度提出邀約，因此才在睽違兩年後再度訪問台南。

▲國際知名美聲歌手的馬丁賀肯斯（Martin Hurkens），將在「2023台南市耶誕跨年系列活動」有多場演出，用優美歌聲陪伴歌迷度過12月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲特別準備了台南當季特產水果哈密瓜，送給馬丁品嘗。黃偉哲強調，荷蘭的代表色為橘色，而橘色果肉的哈密瓜是將軍和七股區的特產，口感脆甜，是年節期間最受歡迎的水果，希望能以哈密瓜祝賀馬丁在台南期間的演出順利，南市府也準備了豐富的行程，要帶領馬丁走訪台南的美食美景，希望未來能邀約更多國際友人來台南。

本次馬丁來訪台南有多場表演，除12/10於南紡購物中心舉辦首場演唱會，12/11、12/18於新營文化中心廣場均有演出，另外也將參與12/17於鹽水月之美術館特展點燈，12/24市府西側廣場的耶誕演唱會。

▲國際知名美聲歌手的馬丁賀肯斯（Martin Hurkens），將在「2023台南市耶誕跨年系列活動」有多場演出，用優美歌聲陪伴歌迷度過12月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府強調，這兩年受新冠肺炎疫情影響，許多民眾常感到心情低落憂鬱。本次是馬丁賀肯斯在疫情稍緩後首度來台，由於他的歌曲撫慰人心並充滿正能量，期待能帶給民眾滿滿的幸福感，以迎接新的一年來臨。

荷蘭美聲馬丁賀肯斯演出場次：

12月10日 19:30 馬丁賀肯斯音樂會 南紡購物中心A2館1樓南紡廣場
12月11日 18:30 台南聖誕燈節 新營文化中心廣場
12月17日 18:00 「漫月美行動 」 鹽水月之美術館
12月18日 16:00 南瀛耶誕音樂會 新營文化中心廣場
12月24日 19:00 搖滾耶誕演唱會 永華市政中心西側廣場

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