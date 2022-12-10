台南做工行善團修繕趕工　助弱溫暖好過冬

▲台南市勞工局做工行善團，持續推動「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕計畫，希望幫助更多弱勢勞工等家庭改善居住環境，讓他們得以溫暖過冬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

寒冷的冬天到了，為了落實黃偉哲市長建設「希望家園」的願景，台南市勞工局做工行善團，持續推動「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕計畫，希望幫助更多弱勢勞工等家庭改善居住環境，讓他們得以溫暖過冬。

10日服務案位於將軍區周姓修繕戶，案主已屆高齡65歲，與中度智能障礙的兒子同住，案主因中風行動不便僅領有微薄的津貼維生，家庭經濟狀況不佳，目前居住的房屋非常老舊，屋頂多處坍塌，牆壁有破損情形，浴廁亦十分簡陋，整體居住環境不佳。勞工局獲報後立即安排「做工行善團」會勘，12/5電氣志工進行斷電作業後，由泥水志工拆除屋頂屋瓦，環境保護局學甲區及北門區清潔隊協助處理拆除廢棄物、接續由金屬志工鋼骨安裝施工。

10日電氣志工進行室內電路管線設置。志工馬不停蹄接力修繕亦期盼儘早完工改善案主惡劣的生活環境。陳昆和議員服務處特別準備豐盛的午餐慰勞志工，替志工打氣加油。

台南市勞工局長王鑫基表示，近一周勞工局做工行善團志工夥伴還至官田區、南化區、南區等四戶弱勢家庭會勘，感謝「有情有疼心ㄟ厝」修繕志工無悔的付出，尤其在連續假日熱心奉獻專業，今日也有謝明泰及李淑玲夫妻檔一起來當志工。

另志工郭明源也在生日當天不忘行善奉獻愛心，王鑫基局長也特地買了生日蛋糕為他慶生，讓他感到非常暖心。市長黃偉哲特別感謝勞工局「做工行善團」志工，長期不惜犧牲自己的假期為弱勢朋友修繕房屋，貢獻己身專長投入公益，為社會立下良好的模範，更肯定志工團隊用最實際的行動讓台南市成為溫暖的「希望家園」。