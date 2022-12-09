台南除了美食還有什麼好玩？　全台唯一海洋永續聖誕市集在安平

▲北台灣已經有了冬季的氣息，但因為台南的地理環境得天獨厚，冬季也能享受海上活動。（圖／樂活海洋學院提供）



記者潘姿吟／綜合報導

COVID-19疫情肆虐全球，喚起大家關注地球永續的責任，疫後觀光同時也改變了許多人的生活習慣，與改變了各行各業的經營模式，在全球掀起永續發展浪潮，帶動「永續旅遊」的崛起。台南除了美食與古蹟，還有什麼好玩的呢？社會企業「樂活海洋學院」創辦人羅致遠表示，全台灣唯一聚焦海洋永續主題的市集，就在台南安平的亞果遊艇碼頭「海之府城」，現場還有帆船體驗、獨木舟體驗、SUP體驗等活動。

羅致遠說明，海洋約佔地球表面的72％，一直以來與人類的關係極為密切；海洋更是給予台灣許多資源與機會，400年前，海洋孕育了台南府城的繁華，走過400年，街頭巷尾的鹹粥、擔仔麵、虱目魚湯還是觀光客的最愛，但人們卻漸漸遺忘那段埋沒在海浪聲的日子，與關乎著生命起源的海洋的重要性。

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▲▼呼應聯合國SDGs，樂活海洋學院希望藉由「海之府城」活動，長期推動海洋教育。（圖／樂活海洋學院提供）



呼應聯合國宣布「2030永續發展目標」（SDGs）的第14項「保育及永續利用海洋生態系，以確保生物多樣性並防止海洋環境劣化；身為海洋之子的台灣不能只剩下海鮮文化，樂活海洋學院希望藉由「海之府城」活動，以長期推動海洋教育，傳遞學習如何愛護海洋，讓海洋永續的精神，而繼10月份的「海之府城」活動廣受好評後，再接再厲迎接聖誕佳節的到來。

▲全球掀起永續發展浪潮，帶動「永續旅遊」的崛起，台南除了美食與古蹟，也開始有以海洋教育為主的主題活動。（圖／樂活海洋學院提供）

雖然時序進入12月，北台灣已經有了冬季的氣息，但因為台南的地理環境得天獨厚，冬季也能享受海上活動，「海之府城」延續著帆船體驗、獨木舟體驗、SUP體驗之外，還有聖誕市集。