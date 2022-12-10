不容黑道恣意作亂　屏縣警局長親率隊威力掃蕩查獲2通緝犯+1酒駕

▲屏東縣政府警察局長劉印宮帶隊實施臨檢 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局9日晚統合全局警力規劃全縣性威力掃蕩專案勤務，由局長劉印宮親自率督察長方秋梅、刑警大隊長陳志埕、屏東分局長黃國源等重要幹部，針對屏東市區可疑為黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業，強力執行臨檢掃蕩與重要聯外道路路檢勤務。

各分局則由分局長或副分局長帶隊執行，計動用百名警力、臨檢轄內KTV、小吃部、電子遊藝場、酒吧、複合式釣蝦場、主題餐廳等治安顧慮場所81處，計查獲2名通緝犯、1件酒駕公共危險案，依法移送檢署偵辦及押解歸案。

局長劉印宮表示，因應疫情逐步解封，各娛樂場所消費人潮逐漸回籠，為防制黑道幫派介入經營或圍事及防範因爭奪利益衍生暴力傷害、毀損、押人甚或槍擊事件，將秉持「除惡務盡、刨根究底」策略，持續執行威力掃蕩專案行動，必要時依第三方警政策略予以撤照、斷水斷電等強制手段。

劉局長說，澈底斷絕金援，同時嚴厲警示不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，凡敢在屏東為非作亂者，不論藏匿何處，警方誓追緝到案移由法律制裁，絕不讓黑道恣意作亂，保障民眾免受惡黑勢力的恐嚇滋擾與暴力威脅，並呼籲民眾如有發現可疑犯罪資訊時，能及時撥打110報案電話通報警方，全民齊心防護你我生命與財產安全。