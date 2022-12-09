退休警被爆「裝癱詐保1140萬」　告媒體誹謗...1通電話讓他輸了

▲羅姓退休警員不滿被爆料裝癱詐保，控告媒體妨害名譽，卻因超過告訴期而不起訴。（示意圖／免費圖庫）

記者劉昌松／台北報導

退休羅姓警員2年前遭媒體踢爆，涉嫌假裝因車禍癱瘓，詐領保險理賠1140萬元，結果被發現行動自如，羅男被控詐欺案獲不起訴後，回頭控告媒體涉嫌妨害名譽，但媒體提出1份錄音檔，顯示羅當年就知道有這篇報導，還曾為此致電抗議，卻在超過6個月的告訴期間後才提告，台北地檢署9日處分不起訴媒體社長、記者等4人。

周刊媒體在2020年6月間在網路上刊登系列報導，指前台北市警中正二分局羅姓警員在2011年聲稱因嚴重車禍而退職，並得到7間保險公司共1140萬元保險金，但羅的妹妹指控，「哥哥沒有發生車禍」，「從頭到尾都在騙人」。

系列報導形容羅男申請瀕近植物人的「1等殘廢」，實則行動自如，有如「警界影帝」，因保險公司調查羅男遇到車禍當下沒有報案紀錄，也未立刻就醫，懷疑羅男涉嫌詐保，不過羅男當時受訪表示，自己原本是重度殘障，接受不斷治療而好轉，否認詐保。

針對羅男涉嫌詐保案，基隆地檢署先前調閱相關病歷以及診斷證明後，認為羅男依程序申請保險理賠，無法確認主觀上有詐報犯意，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

羅男獲得清白後，對當年媒體爆料耿耿於懷，另外到台北地檢署控告週刊媒體陳姓社長兼總編輯，以及記者等4人涉嫌加重誹謗等妨害名譽罪嫌，但媒體提供1份2020年的電話錄音檔，顯示羅男當時就曾打電話向媒體抗議，要求媒體去向警局調取他的工作勤務資料證明清白，顯然早就知道這篇報導，卻在近2年後才提告，已經超過妨害名譽罪責的6個月告訴期，因此處分全案不起訴。