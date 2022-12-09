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快訊／「女兒伴屍百天」之謎解開！警問完案情全沉默...真相藏洋蔥

▲▼ 三重頂樓套房出現女乾屍 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 三重頂樓套房出現女乾屍 。（下圖同／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北三重警方9日下午4時許獲報，三重區三和路一處母女同住頂樓公寓套房出現「女乾屍」！一旁還有詭異的薰香，25歲女兒林女不斷稱「母親會死而復生」，眾人原以為宗教驚悚案件，但三重警們訊問完得知真相後，都惹不住落下男兒淚，紛紛捐款幫助弱勢的林女與其得癌父親。

據了解，死者為50多歲王姓婦人，平日以舉廣告招牌打零工維生，和女兒租屋在三重一間一個月8700元租金的小頂加套房，兩人過著貧困的生活，女兒林女只讀到小學5年級，之後就因經濟不佳緣故未繼續升學，因此所學的知識有限，讓人誤以為智力不足。

王女死前數年疑似得了癌症，但因為她沒有錢，所以遲遲沒有去看醫生，也不知道自己得了什麼病，女兒透露，媽媽死前腹部脹得很大很大，而且黑黑的，常常躺在床上很不舒服。

今年9月，王姓婦人在套房內過世，疑似死前為了安慰女兒，才告訴她「媽媽會復活喔！」知識程度有限的女兒聽信後，點起薰香日日祈禱媽媽死而復生，但媽媽日日乾癟成為一具乾屍，女兒伴屍百天來仍堅信點薰香。

今天下午4時許，已經4個多月沒有收到租金的林姓房東，覺得事有蹊蹺，到租屋處察看後赫見房客已成乾屍，於是連忙聯絡警方，全案才曝了光；警方帶回死者女兒訊問，林女面對警方問話說不清楚，只重複說「不可以跟別人說她已經走了」、「媽媽會復活」警方又通知前夫到案釐清案情，這才拼湊出事情原貌。

原來伴屍的女兒母親死後，都靠生父親接濟維持生活，由於父親近期也得了癌症，自顧不暇，才沒有發現前妻已逝世，不幸的悲劇讓三重警方忍不住落淚，紛紛自掏腰包捐款，偵查隊長蔡志惟也全力協助，將該案轉介社會局，及三重宗廟地方團體，希望大家能夠幫助這可憐的一家人。

警方表示，該案初步排除有外力介入，現場並未發現可疑物品以及遺書，並已報請新北地檢署相驗確認詳細死因。

▲▼ 三重頂樓套房出現女乾屍 。（圖／記者戴上容攝）

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