彰化最富鄉長換人...過年領2千大紅包恐跳票　老鄉長曝1妙招

▲大村鄉農曆年前發2千元振興禮金。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化盈餘最多的大村鄉公所，鄉長游盛連任屆滿卸下職務前，將與鄉代會為全鄉40,322名鄉民舉辦5天「梁皇寶懺消災祈福法會」，可免費超度冤親債主、嬰靈、寵物靈等等，至於春節前振興禮金2000元發放是否會如期發放，游盛透露，待鄉長當選人賴志銘就職，編列預算隨即召開臨時代表會通過，還是可照常發送。

大村鄉人口數從1月39,393人至11月40,322人，已增加929人， 公所盈餘有14億餘元，自2020年8月通過《彰化縣大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例》，「以現金方式發放，得視財政狀況調整發放，每人每次以6000元為上限」，今年1月編列7000多萬元預算，在農曆春節前發給每位鄉民2000元禮金，堪稱是最幸福鄉鎮。

不過鄉長換人做後，振興禮金是否還會如期發放嗎，引發不少鄉民質疑，對此游盛透露，往年都是在年初編列預算，今年要看新任鄉長賴志銘做法，若在12月底就職，儘速編列新年度預算，若明年1月初召開代表會臨時會通過，將仍可照常發放。

不過在游盛屆滿前，12月14日起至18日將在大村鄉立產銷中心前廣場為全鄉民舉辦5天「梁皇寶懺消災祈福法會」，鄉民若要超度冤親債主、嬰靈、寵物靈等等，均可免費報名，若有相關問題，可電洽公所詢問，這也是游盛擔任鄉長任內為鄉民舉辦的最後一場祈福活動。

▲大村公所將於14-18日舉辦祈安法會。（圖／大村鄉公所提供）