男持刀搶4百元「躲網咖被逮」　憂他沒錢吃飯...佛心菜販不願追究

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化縣和美菜市場日前發生一起歹徒持刀脅持被害人的強盜案，50多歲陳姓男子持刀脅持女攤商並將其拉進市場內暗巷行搶，得手現金4百多元後將作案刀械丟棄一旁後逃逸，警方獲報後約4個多小時逮到人，全案依涉嫌刑法強盜罪移送彰化地方檢察署偵辦。

▲陳男為了幾百元現金鋌而走險犯下強盜重罪。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方指出，這起案件發生在11月29日，陳男趁市場內人潮散去，被害人在收攤時行搶，且於行搶過程中劃傷被害人手指，還更換作案衣物，企圖製造斷點以增加查緝困難。

▲陳男(紅圈)得手後還更換作案衣物，企圖製造斷點以增加查緝困難。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經調閱周遭監視器及訪查市場內目擊民眾，鎖定在市場內靠打零工維生的陳男涉有重嫌，案發後4個多小時，在彰化市某網咖店逮捕躲在包廂內的陳男，並查扣剩下百餘元贓款，並起出作案衣物等證物，全案依涉嫌刑法強盜罪移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

▲被搶的老婦人說不會追究。（圖／記者唐詠絮翻攝）

被搶婦人指出，當下把身上錢包給他，保命第一，但手指不慎被劃傷，陳男隨後被警方在彰化的一處網咖找到，搶奪來的400元剩下一百五，嫌犯被繩之以法，但被害的老婦人說，自己不認識陳男，但對方有得到教訓就好，被搶走400還找回150，「可能也是辛苦人，可能才吃了兩餐」，表示不願意追究。

▲陳男在網咖被逮畫面曝光 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方提醒民眾注意周遭可疑人、事、物，若不幸遭搶，應冷靜記下歹徒特徵，做案車輛車號等及逃逸路線，並立即報警處理。