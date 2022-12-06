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社會 社會焦點 保障人權

3歲童受虐「皮膚無一處完整」　被轟安全網漏洞...社會處說話了

▲彰化縣長王惠美前往醫院探視3歲男童。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長王惠美前往醫院探視3歲男童。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

遭到生母及其同居陳姓男友虐打的3歲男童，住進加護病房至今進入10天，仍在跟死神搏鬥，昏迷指數維持3，民進黨彰化新芽連線縣議員當選人直指，男童與生母自11月3日從新竹搬到彰化，一直到27日因為受虐被送醫，中間有24天的空窗期，質疑社會處未盡責。而社會處發出聲明澄清，絕對沒有無空窗及漏接個案。

檢方指出，案發於11月25日、26日，因為管教問題，男童被生母用衣架及愛的小手暴打，陳男則是用腳踹踢男童的頭部著地，導致身體上下出現數百處重重疊疊的瘀痕及腦出血狀況，送醫時已經意識不清重度昏迷，身上皮膚「沒有一處是完整的」。

彰化縣議員當選人楊子賢表示，根據掌握的資料，新竹縣社會處有即時將個案管理權轉來彰化縣社會處，中間空窗期新竹縣社會處還積極透過各種方式，發現孩童疑似受虐的情況，但彰化社會處無論是出於查詢地址找不到人，還是個案管理量太大，整個11月，並未即時聯繫、實際訪視個案，結果就是讓孩童受虐嚴重送醫，社會處難辭其咎，絕對必須檢討。

對此，社會處發聲明澄清，本案由縣府收案後，隨即與原主責縣市進行聯繫，也多次與兒少母親電話聯繫困難，雖期間有聯繫約訪成功，惟實際訪視兒少母親仍未出現，他縣市所提供之居住地址，本府社工實地訪視當事人並未實地居住於該處。

▲彰化縣長王惠美前往醫院探視3歲男童。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長王惠美前往醫院探視3歲男童。（圖／記者唐詠絮翻攝）

社會處指出，即使與兒少家庭聯繫困難，縣府仍積極透過原主責縣市請求協助，請其告知兒少母親聯繫方式，另亦一再以通訊軟體、簡訊等方式持續聯繫兒少母親，實無空窗及漏接個案之情事，又兒少母親於案發前二日以通訊軟體向本府社工表示其與兒少是安全的，並提供本府聯繫窗口俾利兒少母親連繫。

社會處強調，保護兒少是政府責無旁貸的責任，因此本案已由本府啟動獨立告訴之法律流程，相關案情依兒權法不得公開，同時提醒各位鄉親，任何人不得對兒少有不當對待，若發現此一狀況請即刻撥打110，或適時撥打113保護專線諮詢。

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