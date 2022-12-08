彰化12處科技執法今啟動　唯一取締「不禮讓行人」路口曝

▲社頭鄉中山路1段與和平三路口，針對闖紅燈、未禮讓行人科技執法。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

用路人注意了！彰化縣警察局自今(8)日凌晨12時起，全縣12處科技執法啟動，重點取締項目包括超速、闖紅燈、機車未依兩段式左轉、跨越雙黃實線、雙白實線以及未依號誌指示等，其中社頭鄉中山路與和平三街路口，是唯一取締車輛不禮讓行人的地點，另外若有酒駕或違規等情事，警方也加派警力在路口取締。

彰化汽機超車駕駛違規超速、未依兩段式左轉、跨越雙黃實線列前3名，在社頭鄉中山路1段與和平三路口已設有固定測速桿，經常發生車禍，警方分析，因周邊有學校與住宅商店林立，平日車流量大，決定再增設新式執法攝影機，取締駕駛闖紅燈及未禮讓行人。

彰化縣警局交通隊副隊長許自強表示，科技執法設施朝南下路口拍攝，並以連續錄影方式，只要有行人穿越斑馬線，光影偵測將自動啟動，若汽機車駕駛未能保持3公尺以上的安全駕駛，將會被錄影截圖上傳，違規屬實就會製單開罰，可處1200元以上3600元以下罰鍰。

彰化縣警局表示，分析近3年路口事故、違規及環境等因素，針對12處肇事(違規)路口設定重點取締項目，這12處分別是：

一、 彰化市中正路2段與中華路口(未依號誌指示、機車未依兩段式左轉、跨越雙白實線)

二、 彰化市新平路與環河路口(超速、闖紅燈、未依號誌指示)

三、 員林市萬年路與靜修路口(超速、闖紅燈)

四、 花壇鄉東外環路與灣福路口(超速、闖紅燈)

五、 伸港鄉濱海路與工一路口(跨越雙黃實線)

六、 和美鎮美港公路與彰新路6段路口(超速、闖紅燈)

七、 埔心鄉中正路1段與武聖路口(超速、闖紅燈)

八、 永靖鄉東彰路7段與湳底路口(超速、闖紅燈)

九、 社頭鄉員集路與崙饒路口(闖紅燈、跨越雙黃實線)

十、 福興鄉臨海路與福正路口(闖紅燈、機車未依兩段式左轉)

十一、 社頭鄉中山路1段與和平三路口(闖紅燈、未禮讓行人)

十二、 秀水鄉彰鹿路與民意街口(超速、闖紅燈)