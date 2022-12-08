因白紙運動鬆綁防疫？　陸官媒強調是「主動作為」非常審慎

▲北京民眾抗議嚴格的封控。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸近期從嚴格封控轉為鬆綁防疫，引發不少民眾擔憂「步子邁得太大」，亦有外媒認為是受「白紙運動」影響。對此，官媒《央視新聞》強調是「主動作為」，體現了「我們一貫的邊防控、邊研究、邊總結、邊調整，走小步、不停步的穩健抗疫部署」。

對於7日發布的「新十條」防控措施，《央視新聞》指出，是結合當前病毒變異株特點、疫情形勢動態以及地方的有益經驗和存在問題等因素，綜合考慮之下的主動作為。

報導指出，在過去3年每一次優化都「十分審慎」，是建立在此前防控實踐的基礎上，深入研究論證的。每一次優化都強調更加科學精准，聚焦病毒特性、國際國內疫情形勢變化，因時因勢調整；每一次優化都是「以人民為中心」，為了更好地保障人民群眾正常生產生活秩序，更好地為老年人、嬰幼兒等重點人群提供保障。

報導接著介紹了Omicorn毒株儘管傳播力變強，但毒力明顯減弱，非常接近季節性流感；隨著疫苗接種率提高，以及病毒變異株致病力減弱，給人群帶來的整體健康風險趨於緩和，疫情防控正面臨著新形勢新任務，這十條主動優化調整的新措施因勢利導。

不過報導仍強調要保護老人、孕婦等特殊群體，並向民眾喊話，「只要我們慎終如始，就一定能夠實現『疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全』的目標。」