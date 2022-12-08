快訊／疫情處低點！今增37死　本土＋15227「比上周降2.4%」

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增1萬5283例新冠肺炎確定病例，分別為1萬5227例本土個案及56例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。

指揮中心表示，今日新增之15,227例本土病例，為6,836例男性、8,378例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,394例)，臺中市(2,109例)，高雄市(1,975例)，桃園市(1,725例)，臺北市(1,393例)，臺南市(1,156例)，彰化縣(819例)，新竹縣(501例)，苗栗縣(468例)，新竹市(452例)，屏東縣(435例)，雲林縣(337例)，嘉義縣(242例)，宜蘭縣(235例)，南投縣(226例)，花蓮縣(217例)，基隆市(180例)，嘉義市(144例)，臺東縣(108例)，金門縣(72例)，澎湖縣(36例)，連江縣(3例)。

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指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為20例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月29日至12月5日，死亡日期介於10月3日至12月5日。

▲12/8新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心說明，今日新增56例境外移入個案中，為26例男性、30例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自日本(5例)，土耳其、美國、泰國及德國(各1例)移入，另47例感染國家調查中。入境日期介於今年11月7日至12月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,254,396例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,826,007例排除)，其中8,427,473例確診，分別為38,091例境外移入、8,389,328例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,585例COVID-19死亡病例，其中14,568例本土，個案居住縣市分布為新北市2,857例、臺北市1,592例、臺中市1,546例、高雄市1,420例、臺南市1,090例、桃園市1,082例、彰化縣907例、屏東縣573例、南投縣475例、雲林縣471例、苗栗縣399例、嘉義縣376例、宜蘭縣313例、基隆市309例、花蓮縣252例、嘉義市246例、新竹縣241例、臺東縣190例、新竹市158例、澎湖縣36例、金門縣35例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲12/8本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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