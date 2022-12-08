習近平政治局會議未提「動態清零」　外媒：將出現大贏家和大輸家

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共中央總書記習近平6日在政治局會議上，隻字未提「動態清零」。如今隨著大陸走出嚴格封控，外媒指出，醫療保健行業將出現大贏家和大輸家，以平安健康醫療為例，自11月底以來股票已經上漲近50%。

據《華爾街日報》報導，大陸若運氣不錯，且為老人接種疫苗和儲備抗病毒藥物的計畫進展順利，還是有可能避免像多數西方國家在2020年和2021年經歷的死亡病例激增情況的。

文章話鋒一轉稱，但即使在最樂觀的假設下，與病毒共存的模式意味著醫療衛生相關支出會發生巨大變化，側重點從檢測和隔離，轉移到「疫苗接種和治療」。

市場已經開始反映，提供遠程醫療服務的平安健康醫療科技有限公司自11月底以來，在香港上市的股票飆漲將近50%。若從中期來看，發病率的上升似乎可能令家庭健康保險的支出增加，從而提高民眾對相關服務的偏好。

▲「吸入式」疫苗接種過程就像「喝飲料」。（圖／翻攝康希諾）

目前，大陸80歲以上老人大約只有一半接種新冠疫苗加強劑。疫苗公司中，康希諾生產了全球首款吸入式新冠疫苗，目前在北京、上海等城市作為加強針進行推廣，亦引發市場關注。

藥物方面，政府今年開始進口輝瑞的Paxlovid，不過第一批運抵的數量僅有2萬1200盒。經過談判，目前浙江華海藥業已經獲得了Paxlovid在大陸的生產授權。

報導指出，從長遠來看，與新冠共存後，大陸民眾似乎也可能對私人健康保險更感興趣。據世界銀行數據，大陸公民2019年的醫療支出中，自掏腰包的費用佔比為35%，高於中高收入國家32%的平均水平，遠高於經濟合作與發展組織中富裕國家14%的典型水平。

據《新華社》報導，習近平6日主持召開了中共中央政治局會議，分析研究2023年經濟工作；聽取中央紀委國家監委工作匯報，研究部署2023年黨風廉政建設和反腐敗工作。值得注意的是，會議強調明年要堅持穩字當頭、穩中求進，優化疫情防控措施，並未提及「動態清零」總方針。