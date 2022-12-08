陸多地政府宣告「終止PCR採購」　寧波一街道預算就高達4200萬

▲大陸此前採取常態化PCR檢測防治疫情擴散。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大規模核酸檢測令大陸多地政府財務吃緊，如今隨著疫情解封，相關採購項目宣佈終止或暫停，例如浙江寧波一處街道的外包項目就已終止，原預算高達950萬元（人民幣，下同，約新台幣4200萬元），預計每月檢測61萬人次。

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▲排隊等待做檢測的民眾 。（圖／視覺中國）

據《澎湃新聞》報導，中國政府採購網顯示，山東菏澤市定陶區高速口落地檢方艙實驗室採購項目因疫情政策原因，5日宣告終止。該項目原預算為220萬元（約新台幣966萬元）。

四川成都市金牛區衛生健康局核酸數據綜合查詢系統採購項目，也在12月6日宣告終止。該健康局表示，根據大陸國務院公佈進一步優化疫情防控的二十條措施，不再採取大規模核酸檢測；故發生重大變故，本項目終止。該項目原預算8萬元。

同日終止的，還有浙江寧波市海曙區月湖街道常態化核酸採樣服務外包項目。公告透露，根據疫情防控最新要求，不再開展常態化核酸檢測，故本項目終止。

該項目原預算950萬元，預計每月檢測61萬人次，由服務外包公司提供掃碼、維護秩序、核酸採樣、樣本轉運、醫療垃圾歸集、硬件設施維護維修等一系列服務，根據採樣合格樣本數按實結算，暫定服務期限為3年。

「多地核酸檢測採購項目宣告終止」的話題今（8）早一度登上微博熱搜，網友熱議道，「早就該制止這種無休止的膨脹了」、「什麼時候方艙也處理一下？」、「大深圳戀戀不捨啊」、「下一步是不是該查查核酸機構數據造假和利益輸送問題了？」、「核酸檢測不做了，抗原盒（快篩試劑）來了」。