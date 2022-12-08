防疫再鬆綁！12／10起醫院探病「免持快篩陰性證明」　3類人例外

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情來到最低點，指揮中心宣布12月10日起有條件開放全國醫院住院病人探病，每日固定1時段、訪客最多2人，須出示當日快篩陰性證明，確診15天以上至3個月內得免篩。不過，在新制上路前2天，指揮中心再度調整探病快篩措施，無症狀且無暴露風險者，無須出示快篩陰性證明，但有3類人例外。

指揮中心表示，以下3種情況應儘量避免前往醫院探病，如有必要探病時，應出具探視當日採檢之自費家用抗原快篩陰性證明後探病：

(一)有COVID-19相關症狀者。

(二)自主防疫期間。

(三)自主健康管理期間。

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中央流行疫情指揮中心11/28日宣布，考量全國新增病例數持續下降，國內疫情穩定可控，經衡酌民眾探病需求及醫院防疫安全，12/10起有條件開放全國醫院住院病人探病。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為限，但符合下列例外情形者，探病時段及訪客人數不在此限。

指揮中心公布不在此限的4類對象分別為：(一) 病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件。(二) 急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。(三) 病人病情惡化或病危探視。(四) 其他特殊原因，經評估有探病必要且經醫療機構同意。

揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視。若仍有實地探視需求，探病者進入醫院應全程佩戴口罩，並遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節及落實手部衛生等相關感染管制措施，以保障自身及病人健康安全。

▲12/10起放寬醫院探病相關規定。（圖／指揮中心提供）