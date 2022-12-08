盧秀燕曝小內閣改組困擾　「借將多、外縣市很多人想加入」

記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕在九合一大選順利連任，也打破連任魔咒，其小內閣改組備受矚目。盧秀燕今天在參加活動時曝小內閣改組遇到不少困擾，不僅有外縣市來借將，「還有很多外縣市人才來報名、自願加入台中市政府」，她會做綜合考量，一有結果會跟大家宣布。

▲小內閣改組有譜？盧秀燕坦言困擾「借將多、外縣市很多人想加入」。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕在此次選舉拿下79萬9107票，得票率59.35%，輾壓對手27萬票，台中市29個行政區全部贏。選後，台中市府又在「2022縣市幸福指數大調查」中獲六都施政滿意度第一。

盧秀燕表示，之所以會連任成功，也代表過去4年小內閣受到市民的肯定與支持，接下來小內閣會有局部改組，不會像新當選縣是那樣的全面籌組，但現在比較困擾的是，因為台中市府執政成績很好，除了很多縣市政府來借將之外，還有很多外縣市人才自願報名加入台中市府，她會考慮整體的施政狀況，以及衡量如何延續過去成績，做通盤的考量。

目前各局長都緊閉口風，不願表示是否接到市長徵詢。但外界預估，防疫有成的衛生局長曾梓展、治理空汙有為的環保局長陳宏益留任機會高。另外，勞工局長張大春行政經驗豐富，也曾任文化局、社會局長等職務，資歷完整，加上與外界互動佳，看好會更上層樓任副市長。