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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營稱恐嚇電話「自導自演」　王鴻薇酸「政治口水」：我感謝警方

記者鄭佩玟／台北報導

北市第三選區立委補選候選人王鴻薇辦公室助理接到恐嚇電話，對方揚言「再提到黑道就開槍」，信義分局警方7日晚間在高雄市三民分局逮捕一名65歲蔡姓男子，他透露自己是因為「不滿王鴻薇的發言而打電話去恐嚇」。對此，王鴻薇今（8）日受訪表示，感謝警方，至於綠營批「自導自演」，她則說不會回應政治口水。

▲國民黨立委候選人王鴻薇松江南京路口拜票。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委候選人王鴻薇松江南京路口拜票。（圖／記者林敬旻攝）

王鴻薇今日一早在松江南京路口拜票，針對日前辦公室收到的恐嚇電話，警方已經破案，王鴻薇表示，警方能在這麼快的時間破案，讓大家安心，自己真的非常感謝；至於有些「自導自演」的批評，她重申不會回應這些政治口水，希望能降低對立與暴戾之氣，無謂的政治口水就不回應。

王鴻薇也說，自己身為母親，一定能夠了解任何人面對這些恐嚇時，一定會有恐懼，團隊年輕人的家人也一定會擔心，所以她堅持一定要迅速報案，也希望選舉過程中團隊非常平安。

王鴻薇表示，自己對恐嚇問題是很認真對待，不會把它指涉任何人，稍晚警察局可能會有記者會，就由警方去回答，還是希望整個社會及人民都有安寧的生活，絕對不能縱容威脅與恐嚇。對於民進黨攻擊「自導自演」失敗，傳將轉回攻擊「落跑議員」，王鴻薇說，他們就是「為了攻擊而攻擊」，重申不會回應這些無謂的政治口水。

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