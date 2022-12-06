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社會 社會焦點 保障人權

吸毒慣犯超商形跡可疑　藥鏟、磅秤、針筒、吸食器隨身帶

▲東港警分局東港派出所警員陳璟昇、葉宜瑄2員查獲鄭男持有毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局東港派出所警員陳璟昇、葉宜瑄2員查獲鄭男持有毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鄭姓男子持有毒品，出現在東港一家超商，行跡可疑，東港警分局員警巡邏發現可疑，上前盤查，查獲他持有毒品13包，帶回調查後依毒品危害防制條例送辦。

▲東港警分局東港派出所警員陳璟昇、葉宜瑄2員查獲鄭男持有毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局東港派出所警員陳璟昇、葉宜瑄2員查獲鄭男持有毒品 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警分局東港派出所警員陳璟昇、葉宜瑄2員，於12月5日12至14時執行巡邏勤務時，行經東港安泰醫院旁一家超商時，發現一男子形跡可疑，員警一眼認出該男子為轄內毒品人口鄭某，經上前盤查並當場查獲鄭男非法持有一、二級毒品13包共9.29克、藥鏟2支、針筒1支、磅秤1個、吸食器1組，經帶所依法偵辦，

警方表示，陳員平日對於轄內毒品人口均能掌握，已達到「見人知名，提名知人」的熟稔程度，這次查獲鄭姓男子非法持有毒品案均仰賴平日深入勤區落實查訪治安顧慮人口，絕非僥倖，另鄭嫌因非法持有多包毒品、磅秤、藥鏟、分裝袋等物，顯已非自我吸食為滿足，全案依意圖販賣持有毒品罪嫌移送檢方偵辦。

東港警分局長張世儒表示，為展現改善治安的決心，並永不停歇來積極打擊毒品等各類犯罪，努力建構樂遊宜居之生活環境，特別針對竊盜、毒品案件，要求全力投入偵辦，務必根除犯罪源頭、以達肅竊緝毒安民目的，藉以提升民眾對治安的滿意度，呼籲不法之徒勿以身試法，也請民眾遇有可疑人、事、物時，立即撥打110報案電話報警並提高警覺與危機意識，共同維護社會治安。

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