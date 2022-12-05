　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

腳踏車放停車場遭竊！貼公告尋嘸車主　小偷獲判無罪

腳踏車示意圖（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲男子偷牽停車場擺放的腳踏車遭檢方起訴，事後因找不到失主，判決無罪。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者黃資真／屏東報導

屏東一名楊姓男子偷竊擺放於停車場內的折疊腳踏車，被警方抓到依法起訴，而楊男也在庭上認罪，但由於找不到腳踏車失主，一、二審楊男皆被判無罪，全案定讞。

檢警調查，2020年10月5日晚上10時許，楊男在屏東市復興路中華電信營業處停車場，偷偷騎走1輛20吋折疊腳踏車，卻被警方發現，依竊盜罪嫌移送地檢署偵結起訴。

一審審理時，楊男承認犯罪，他看到腳踏車未上鎖，才徒手將腳踏車遷走，未使用任何工具，但員警在案發地點張貼協尋車主公告，卻遲遲無人認領，法官認為無證據證明腳踏車為他人所有或支配管領之物，車輛也有可能已遭拋棄，罪證不足判處無罪。

檢方不服上訴，強調腳踏車具反覆使用之性質，非拋棄式器材，本案腳踏車也並非從回收廠區或垃圾堆置處所取得，而是放在使用人可隨時取用的停車場，加上外觀也無任何破舊、損壞，足見該車仍有人使用，至於原車主未報警或認領，並無礙竊盜罪之成立，請求撤銷原判。

高雄高分院強調，既然檢方經張貼公告，也無法查出該腳踏車究竟是何人所有，即可能屬於「無主物」，自然無法逕自認定楊男構成竊盜罪或侵占遺失物罪，因此駁回上訴，全案確定。

►「靜思書軒本草飲」超划算！8種嚴選草本配分　溫和保養身體

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
夭壽伯擺「大棺材+詛咒血字」學童嚇壞！　社區無法規可管
快訊／范瑋琪爸爸意外過世！　大小S心痛哀悼
遺體突復活！睜眼直盯殯儀館員工　他嚇得魂飛魄散報警
大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！　網舉關鍵1點：合理
被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈
關東煮沒蓋子！男甩大疊鈔票碗砸櫃台　店員妹妹嚇哭
獨／范瑋琪父猝逝！孫生認情斷Wendy　吳怡農10月秘婚新婚
快訊／爆料政府發「十倍券」　周玉蔻火速曝真相
「政戰小幫手」勾已婚輔導長！　外散開啪：下面被撐大了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高虹安涉「貪瀆+背信」2案齊發　檢調密集約談關鍵人

南投偵查小隊長爆「出入招待所」！酒後竟非禮女警　縣警局回應了

新店女趕上班撞到無照男　他衝上分隔島後翻覆！車流紫爆1hr

北港深夜「特技」片！白車高速甩尾...噴民宅跨疊路邊車

國道開中線「時速77」挨罰4千　龜速駕駛提告！一審贏了二審吞敗

夭壽伯擺「大棺材+詛咒血字」學童嚇壞！社區超無奈：無法規可管

小孩不是我的！綠帽醫做DNA鑑定崩潰　想用這招揪小王下場更慘

學生妹性愛片遭男友外流　警強調「絕無吃案」：影像均已銷毀

關東煮碗沒蓋子！鈔票哥不甩「乾溼分離」罵哭店員　清水服務區回應了

2男饒河夜市吃完宵夜到公園拉K　噁心塑膠味飄散！路人報警逮人

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

路口沒打燈＋跨雙白線鬼切　三寶駕駛害後車彈飛躺路中

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

盧廣仲攻蛋早上開唱就脫！　裸上身秀結實肌肉彈吉他

影城慶開幕爆米花裝到滿　3男推1600L桶：為做公益

峮峮「現在單身」與柯震東舊識　無緣代班《小明星》：我很失落

高虹安涉「貪瀆+背信」2案齊發　檢調密集約談關鍵人

南投偵查小隊長爆「出入招待所」！酒後竟非禮女警　縣警局回應了

新店女趕上班撞到無照男　他衝上分隔島後翻覆！車流紫爆1hr

北港深夜「特技」片！白車高速甩尾...噴民宅跨疊路邊車

國道開中線「時速77」挨罰4千　龜速駕駛提告！一審贏了二審吞敗

夭壽伯擺「大棺材+詛咒血字」學童嚇壞！社區超無奈：無法規可管

小孩不是我的！綠帽醫做DNA鑑定崩潰　想用這招揪小王下場更慘

學生妹性愛片遭男友外流　警強調「絕無吃案」：影像均已銷毀

關東煮碗沒蓋子！鈔票哥不甩「乾溼分離」罵哭店員　清水服務區回應了

2男饒河夜市吃完宵夜到公園拉K　噁心塑膠味飄散！路人報警逮人

半導體供應鏈資安再強化！　SEMI半導體資安風險評級服務正式上線

高虹安涉「貪瀆+背信」2案齊發　檢調密集約談關鍵人

「十倍券」趕農曆年前上路？　主計總處：沒規劃

韓「足球界朴敘俊」又惹事！　曹圭成：日本隊晉級16強很討厭

南投偵查小隊長爆「出入招待所」！酒後竟非禮女警　縣警局回應了

蔬食新菜單出爐！花蓮慈院與企業成立研發團隊　吃出健康新生活

「鈴芽之旅」還是「鈴芽的門鎖」　新海誠最新電影中文片名引討論

南韓貨運罷工12天！首都圈陷「斷油危機」經損3兆韓元　總統怒抨擊

90多歲阿公「硬太久」崩潰！英國勃起異常激增21%　恐怖後遺症曝

香港經濟估衰退3.2%　今年財政赤字將破千億港元

社會熱門新聞

即／W飯店突跳電！電梯下墜多人受困

即／新莊遶境推擠嗆警　警連開12槍

少女5段私密片！男學生怒傳LINE群　好友全看光

少女私密片慘外流！驚爆多人受害　警竟吃案

新莊宮廟「8+9上街吵鬧還推警」　2屁孩遭開12槍帶回

「爸爸！我跟男友發生關係」　少女影片遭外流

嘉明湖山難奇談！　清大生「握拳端坐」冰冷湖底

空軍下士「幫班長吃一下」　阿兵哥：大概5秒

私密片外流！2句話逼哭少女　桃園警遭控吃案回應

台2己聯結貨櫃車翻覆　駕駛不治

多人目擊厲鬼現身　女會計15年前慘死甘蔗園

酸民嗆「只有他家死人嗎？」　恩恩爸火大開告

女職軍開啪已婚長官：下面被撐大了　正宮抓包崩潰

快訊／雲林縣警局刑警大隊副大隊長林振順過世　震驚警界

更多熱門

相關新聞

屏東村長候選人聲請重新計票　法院判駁回

屏東村長候選人聲請重新計票　法院判駁回

屏東縣長治鄉德成村長選舉，在11月26日開票後，1號候選人曾榮生與3號候選人蔡傳恭，兩人得票都是297票，之後進行同票抽籤，蔡傳恭抽中當選籤，曾榮生沒當選聲請重新計票，屏東地方法院認為，法條規定的「區域立法委員、直轄市長、縣（市）長選舉」，並未包含「村長選舉」，判決駁回。

快訊／屏東男被小貨車撞飛　當場死亡

快訊／屏東男被小貨車撞飛　當場死亡

冷空氣襲台！他穿禦寒衣物「熱到流汗」被虧

冷空氣襲台！他穿禦寒衣物「熱到流汗」被虧

三寶「自創停車位」　管理員神反擊

三寶「自創停車位」　管理員神反擊

停車場巧遇柴柴工讀　認真顧櫃台

停車場巧遇柴柴工讀　認真顧櫃台

關鍵字：

屏東停車場腳踏車公告偷竊

讀者迴響

熱門新聞

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

全班27名同學「有26人討厭他」

農曆年前發「十倍券」？行政院：各界意見或建議都會注意

獨／范瑋琪上月才慟別奶奶...父親突「失足跌倒」搶救不治！

孫生深夜突認分手Wendy！揭斷情主因卻刪文

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

政府要發「十倍券」？　周玉蔻喊：農曆年前全民收1萬元紅包

新竹輕障男當選里長！王浩宇曝原因

內閣改組第一槍　傳徐國勇今遞辭呈

9款LINE貼圖限時1折！6元就能入手

穿瑜珈褲健身遭男同事猛盯！一票人卻喊：正常

電力公司員工抄電表遭3惡犬活活咬死

吳怡農爆10月已登記結婚　大方認「老婆是圈外人」

不想愛愛？「無性生活」6下場曝光　醫：生病機率變高

即／W飯店突跳電！電梯下墜多人受困

更多

最夯影音

更多
黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」
羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面