腳踏車放停車場遭竊！貼公告尋嘸車主　小偷獲判無罪

▲男子偷牽停車場擺放的腳踏車遭檢方起訴，事後因找不到失主，判決無罪。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者黃資真／屏東報導

屏東一名楊姓男子偷竊擺放於停車場內的折疊腳踏車，被警方抓到依法起訴，而楊男也在庭上認罪，但由於找不到腳踏車失主，一、二審楊男皆被判無罪，全案定讞。

檢警調查，2020年10月5日晚上10時許，楊男在屏東市復興路中華電信營業處停車場，偷偷騎走1輛20吋折疊腳踏車，卻被警方發現，依竊盜罪嫌移送地檢署偵結起訴。

一審審理時，楊男承認犯罪，他看到腳踏車未上鎖，才徒手將腳踏車遷走，未使用任何工具，但員警在案發地點張貼協尋車主公告，卻遲遲無人認領，法官認為無證據證明腳踏車為他人所有或支配管領之物，車輛也有可能已遭拋棄，罪證不足判處無罪。

檢方不服上訴，強調腳踏車具反覆使用之性質，非拋棄式器材，本案腳踏車也並非從回收廠區或垃圾堆置處所取得，而是放在使用人可隨時取用的停車場，加上外觀也無任何破舊、損壞，足見該車仍有人使用，至於原車主未報警或認領，並無礙竊盜罪之成立，請求撤銷原判。

高雄高分院強調，既然檢方經張貼公告，也無法查出該腳踏車究竟是何人所有，即可能屬於「無主物」，自然無法逕自認定楊男構成竊盜罪或侵占遺失物罪，因此駁回上訴，全案確定。