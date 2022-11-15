校園大改造 培英、竹光國中獲2022金點設計獎標章

▲陽明交大JHStudio X工式建築何震寰副教授簡報說明改造過程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市培英國中、竹光國中及成德高中獲選110年教育部「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」合作學校，其中培英國中將30年老舊教室改造閱覽室、竹光國中將廢棄角落變多功能場域，獲2022金點設計獎標章肯定。新竹市代理市長陳章賢感謝教育部及台灣設計研究院協助改造校園，讓孩子在美感校園中成長，也給予孩子更優質的學習場域。

市府指出，110年「學美3.0」計畫遴選改造全國25所學校，其中10校更榮獲2022金點設計獎標章；新竹市在10校中佔了2校，分別為竹光國中「拾藝光廊」、培英國中「思倍皓室－一個閱界的圖書室」。

新竹市副市長李世珍表示，新竹市近年致力於提升城市美學，竹市自108年起成功爭取5校「學美」合作機會，投入總金額達1380萬元，由專業團隊操刀改造校園環境，深受學生喜愛，也從這次金點設計獎獲獎名單中，可見新竹對於美感設計努力的成果。

她說，竹市也重視教育，每年教育預算都佔總支出40%，近年在前市長林智堅、前副市長沈慧虹帶領下，市府共投入逾59億元新建及重修25校、36棟校舍，設置12座學校社區共讀站，更積極爭取5校參與「學美．美學」校園美感計畫，將老舊、廢棄校園空間重新改造，未來也持續推動新校園運動，為下一代打造更優質的教育環境。

教育部師資培育及藝術教育司王淑娟副司長表示，「學美‧美學」自108年啟動，從9所學校累積至全台55所學校，改造場域空間多元，包含教育跨領域學習到素養導向，盼透過校園環境改造，落實校園中的美感教育。

台灣設計研究院副院長艾淑婷表示，「學美‧美學」創造全新可能性、開啟新的合作機制，讓有想法的人進場改變教育環境，對學生產生潛移默化的影響。她也感謝市府「尊重專業、讓專業來發揮」，一起為孩子打造更好的教育環境，帶給孩子帶來更美好的求學記憶。

培英國中校長潘致惠介紹，培英為竹市班級數最多的國中、全校共81班，多棟建築達50年以上歷史。她2年前到任時，聽見老師們許願，得知這間學校已7年沒有圖書館，無奈校園裡已沒有多餘空間，感謝陽明交大副教授何振寰團隊操刀，重新改造陰暗、斑駁陳舊、曾被白蟻侵蝕的老教室，變身日式簡約閱覽室，成為學生下課最愛去處，並透過「學美」計畫作引線，改造整間校園。

陽明交大JHStudio X工式建築何震寰副教授表示，團隊針對典型校舍單邊走廊改造，拆除教室牆面、女兒牆及花台，設置大階梯、落地窗等，打開界線串連至戶外草皮，室內增加層次感及收納空間，並使用搭配書櫃的日式障子門，創造木質簡約美感，「閱界」意味實現空間的「打開」與「跨界」。

市府指出，竹光國中因缺乏跨領域整合空間，由共序工事空間設計有限公司整合走廊及轉角空間，打造彈性使用場域，提供給藝術季、畢業季等學生創作展出空間，並透過遮陽布幔和透光天井打造成「拾藝光廊」，成為校園打卡景點。

市府指出，竹市自108年成功爭取5校「學美‧美學」計畫合作機會，108年成功改造北門國小；110年改造培英國中、竹光國中及成德高中；今年陽光國小已通過申請，將改善「陽光PUB」室內活動空間，成為孩子們的展演舞台。