陸防疫態度轉彎　專家籲新冠肺炎改為「新冠病毒傳染病」

▲大陸正告別大規模核酸（PCR）時代。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸面對新冠疫情的態度近期大轉彎，官媒《新華社》發文稱「最困難的時期已經走過」，多名專家近日亦密集發聲，減弱民眾對病毒的恐慌情緒。大陸中華中醫藥學會感染分會更認為，新冠肺炎應改為「新冠病毒傳染病」。

據《北京日報》報導，中華中醫藥學會感染分會5日召開專家共識會，十幾名副主任委員達成了「更改新冠病毒名」的共識。

大陸國務院新冠肺炎科研攻關組專家、北京中醫藥大學黨委書記、北京中醫藥大學中醫疫病研究院院長谷曉紅認為，新冠病毒在2019年年底出現時，使用「肺炎」稱呼就不是很準確，因為也有相當一部分人並沒有得肺炎，可能造成的還會是肝功能、腎功能損害。

她接著說，經過這3年，從專家的角度來說，病毒已經變異成了另一種病，很少造成肺部感染，主要感染上呼吸道，但同時傳染性極強，「我們就稱之為『新冠病毒傳染病』。」

此前，大陸採取「大規模核酸（PCR）檢測」來防止疫情擴散。不過，谷曉紅指出，預防思路也應該從被動檢測向「主動預防」轉變，在出現輕症的情況下，可服用中藥湯劑或常見中成藥居家治療，如出現發燒、咳嗽氣喘、胸悶胸痛症狀，及時到醫院就診。

谷曉紅更向民眾喊話，若「中招」也不必過於緊張，中西醫在治療新冠方面都有辦法，還可以服用金花清感、銀黃顆粒、雙黃連口服液等中成藥，「我們自己感冒了，也經常不去醫院，吃幾天藥就好了，現在也是一樣的。」

除谷曉紅外，還有許多名專家近期密集發聲談論新冠病毒，且相關話題均會登上微博熱搜，例如「專家稱一般新冠患者可在家觀察治療」、「專家解讀新冠感染全過程」、「奧密克戎（Omicron）毒力接近季節性流感」等。

由於風向短時間內大轉彎，令不少民眾一時難以消化，「感覺之前宣傳過頭了，奧密克戎已經被妖魔化了，靠幾個通告專家，很難把大家心頭的顧慮消除，這需要過程和漫長的時間」、「專家的研究。是跟著上頭的」、「其實都是學醫的，他們也應該看過外國的醫學數據，應該心裡是早就知道，只不過不敢說出來，風向變了後，他們才敢說」。