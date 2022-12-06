中國傳明宣布放寬防疫　美媒：混亂中推進解封

▲圖為北京民眾走在街頭。（示意圖／路透）

中央社台北6日電

中國可能最早在7日宣布10項放寬疫情防控的新措施，美國之音報導，中國雖然開始解封，但目前狀況相當混亂；此外，這些變化引發對徹底結束清零政策的期望，但衛生專家認為短期內難實現。

路透社報導，中國政府可能最快在7日宣布10項放寬防疫的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新管理措施，以補充11月公布的20項防疫優化措施。

美國之音今天報導，北京當局實施嚴厲清零抗疫政策逾3年，頻繁的封城和邊境的關閉重創了經濟活動，激起廣大民眾的強烈不滿。

11月下旬在全國許多地方爆發的民眾抗議活動讓中國當局看到了「清零」抗疫總方針並不像官媒宣傳的那樣受到人民的支持。

報導指出，如果7日進一步宣布鬆綁措施，這意味北京在解封的道路上又向前走了一步。

▲上海民眾接受檢測。（示意圖／路透）

不過，美國之音表示，中國許多城市近期雖已經開始取消大規模封控、大規模核酸檢測和在地鐵、公園等公共場所檢查核酸檢測結果的做法，但目前各地狀況相當混亂。

例如多地雖然取消了遍布城市各處的核酸檢測網點，但進入許多公共設施還需出示核酸檢查結果，大批民眾被迫前往醫院做檢測，北方氣溫降到攝氏零度以下，有許多地方已經是漫天大雪。網上傳出的許多照片顯示，醫院外面出現了一眼望不到頭的隊伍，男女老幼在寒冬中等待數小時才能做完檢測。

此外，中國政府釋出的解封訊息引起人們對徹底結束清零政策的期望。美國之音另引述報導說，衛生專家和經濟學家警告，這一期望可能在短期內難以實現。

專家估計，疫苗接種率必須要提高到一定程度，醫院要做好接納大批感染病例的準備工作。要做到這一步，可能需至2023年中期，甚至是2024年。