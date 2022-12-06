快訊／今增22死！本土+16002「比上周減少7.2%」疫情續降

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增16,002例新冠本土個案，比上周同日減少約7.2%，另增32例境外移入，確診個案中新增22例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16,002例本土病例，為7,413例男性、8,568例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,492例)，臺中市(2,157例)，高雄市(2,008例)，桃園市(1,588例)，臺北市(1,336例)，臺南市(1,314例)，彰化縣(1,029例)，屏東縣(524例)，新竹縣(498例)，雲林縣(465例)，苗栗縣(440例)，新竹市(438例)，嘉義縣(316例)，南投縣(304例)，宜蘭縣(274例)，嘉義市(212例)，花蓮縣(199例)，基隆市(135例)，臺東縣(124例)，金門縣(99例)，澎湖縣(48例)，連江縣(2例)。

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指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為14例男性、8例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、且具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月12日至12月3日，死亡日期介於11月13日至12月3日。

指揮中心說明，今日新增32例境外移入個案中，為16例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，自日本(1例)移入，另31例感染國家均調查中。入境日期介於今年11月5日至12月4日。

▲12/6新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計20,212,973例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,816,571例排除)， 其中8,395,477例確診，分別為37,987例境外移入、8,357,436例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,522例COVID-19死亡病例，其中14,505例本土，個案居住縣市分布為新北市2,844例、臺北市1,587例、臺中市1,540例、高雄市1,414例、臺南市1,084例、桃園市1,079例、彰化縣904例、屏東縣571例、南投縣474例、雲林縣467例、苗栗縣399例、嘉義縣373例、宜蘭縣312例、基隆市308例、花蓮縣251例、嘉義市245例、新竹縣239例、臺東縣186例、新竹市158例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲12/6本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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