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基隆+120！專責病房空床率64.8%　完整接種疫苗提升防護力

▲基隆疫苗施打率本島第一 林右昌籲儘速施打第3劑疫苗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（5日）公布國內本土病例，新增1萬0209例，其中基隆新增120例，全市專責病房空床率64.8%，防疫規範逐步放寬，市長林右昌叮嚀民眾，仍配合各項防疫措施，儘速完成疫苗接種，減輕COVID-19和流感病毒的影響，保持室內空氣流通，保護彼此健康。

衛生局提醒市民朋友，指揮中心呼籲，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集之處，仍建議配戴口罩。本市各項疫苗合約醫療院所預約接種資訊，請上基隆市衛生局官網查詢。

有關基隆市疫情部分，基隆市今日120名確診人數中，包括外縣市通報16例，佔13.33%；其中女性60人、男性60人；若以年齡別區分，35-44歲有22人、45-54歲有22人，皆各占18.33%，其次15-24歲有21人，占17.50%，；至於75歲以上的長者有5人、65-74歲有8人、6歲以下有3人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房71床，目前收治25人、空床46床，空床率64.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症21名；部立基隆醫院，輕症4名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估21萬5679人，利用快速通道的有5萬5732人，有12萬4670人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬9595人，條件不符合則有2萬5075人。

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