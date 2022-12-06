陸告別「大規模PCR時代」　上市檢測公司業務回歸疫情前

▲今年4月北京朝陽區一處核酸檢測站前，排滿了等到檢測的民眾。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著防疫鬆綁，大陸今年力推的常態化核酸（PCR）檢測正在告別歷史舞台，政府態度從「應檢盡檢」轉為「願檢盡檢」，同時鼓勵民眾使用快篩試劑。曾靠政策賺得盆滿缽滿的核酸行業下一步動向備受關注，多家上市公司表示，會將業務回歸到疫情前的常態化。

據《澎湃新聞》報導，廣州、深圳核酸檢測站明顯減少，營業時間也有所縮短，不過這也導致派對的人增加不少。上海一處核酸檢測點5日傍晚時分也是大排長龍，市民表示，「以防萬一，還是做一下。」

隨著防疫政策的進一步優化，多地宣布，除了特殊人群外，大部分人外出、購物等已經不受核酸限制。這意味著，大規模核酸檢測的時代將成過去。

在這個趨勢下，核酸公司不僅面對價格下滑問題，還面臨著業務萎縮風險。上市公司蘭衛醫學對此表示，業務不會產生大的影響，公司在疫情的其他檢測業務就做的很好，會加強除核酸檢測的業務。

華大基因則表示，「核酸檢測不是我們發展的方向，業務會回歸到疫情之前的狀態，今年已經開始調整，像拓展海外的業務之類的」。

華大基因所為的海外業務是指，「全球新冠疫情為國內IVD(體外診斷)帶來了出海契機，華大基因積極將公共衛生防控的一體化解決方案輸出至海外，並把中國的技術通過工程化賦能的方式進行全球拓展。」

華大基因曾表示，在新冠病毒檢測方面，目前公司已經形成抗原自測（快篩試劑）、核酸檢測、核酸快檢、變異檢測、病毒測序和中和抗體檢測等全線產品佈局，可滿足不同使用需求及應用場景。

▲15家核酸檢測公司財務狀況 。（圖／翻攝自澎湃新聞）

早前河南許昌市因欠檢測機構錢，被暫停接收樣本引發熱議，核酸檢測機構究竟能否如期收到檢測費用呢？報導指出，蘭衛醫學、華大基因等15家主要核酸公司今年三季度以來，總營收達877億元（人民幣，下同），幅度急升6成，不過應收賬款卻增加了7成，達到了440億元。

此外，另一個數據經營活動產生的現金流量淨額的減少也表明公司回款的情況並不理想。例如，蘭衛醫學三季報顯示，經營性現金流為負2.44億元，按年減少366.1%。

達安基因的經營性現金流淨額為2.87億元，按年增加了32.41%，但相對於應收賬款增加84.18%，這意味著企業的負擔是在增加的。不過，上述企業均表示應收賬款沒有問題。

達安基因也回應稱，應收賬款這塊沒有問題，公司客戶主要針對政府和第三方檢測機構，信譽很好，所以目前回款沒有問題。凱普生物指出，「欠款方主要是政府和醫院，都是風險比較低的。」