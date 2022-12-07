2022四重溪溫泉季系列活動　溫泉市集12／10登場

▲2022四重溪溫泉季「溫泉市集」12/10、11日登場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



「2022四重溪溫泉季」系列活動─溫泉市集，於12月10、11日登場，當地美食攤位、在地小農等近30間店家，共同創造休閒溫泉區氛圍，藉此帶動今年「黃金溫泉鄉」的主題燈飾。

屏東縣政府交通旅遊表示，四重溪溫泉季將於10、11兩日下午4點至晚間9點，於車城國小溫泉分校前舉辦溫泉小農市集，現場有恆春半島周邊當地美食攤位（浪頭叔叔—墨西哥餡餅、吃皿treat me等）以及廣納許多在地小農及手作商家。

另為支持溫泉分校畢業旅行，溫泉協會提供繪本給學生在市集現場進行義賣，希望偏鄉經濟狀況較不佳的學童們能靠著自身的努力來獲得旅遊基金，以減輕家裡的經濟開銷，且讓孩子在多元、正向的文化中成長。

而溫泉公園現場另有屏南各小學學童設計製作的傳統花燈展示。牡丹國小以四重溪溫泉吉祥物「蔥寶」為主題，穿著牡丹鄉排灣族特有的服飾，傳遞在地文化；車城國小以日本水豚泡溫泉的景象製作出「水豚Spring漾」呼應四重溪溫泉的日式場景；恆春國小結合了屏東舊稱「阿猴」與四重溪畔獨有的冬季西瓜，行銷屏東在地特色農產；水泉國小以瀕危海龜乘風破浪的設計，宣導人類與自然的和平共處；大光國小以恆春半島的獨厚地理位置與天然景觀，製作出兩隻熱帶魚嬉戲遊玩為主題的花燈；大平國小則以車城海洋生物博物館孰為人知的鯨魚親水廣場和四館之一的鯨典館的外型，設計出鯨魚躍出水面的「大平鯨讚」。

「2022四重溪溫泉季」系列活動之相關訊息請上「2022四重溪溫泉季」官網（https://sichongxi2022.com/） 或下載「屏東go好玩」APP查詢。