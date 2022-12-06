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石斑魚冷凍料理包變身美味佳餚　屏東好漁箱推出加碼超值優惠

▲酸菜料理 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲酸菜料理 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為推廣在地優質水產與六福集團合作，推出主廚研製石斑魚冷凍料理包（酸菜口味及麻婆豆腐口味），推出後深獲好評，為了滿足大眾的味蕾，六福萬怡資深主廚教大家將料理包變化，簡易烹煮製作成水煮酸菜石斑魚及麻婆石斑豆腐燴飯、乾拌麵等簡單又方便的料理。

▲酸菜料理 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲麻婆料理 。

▲酸菜料理 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

目前優惠活動延續到農曆年前，只要在六福美饌電商平台-屏東好物專區(https://reurl.cc/6LD16k) 下單購買好漁箱，即加碼贈送龍膽石斑飛魚卵香腸一包，另凡購買關西六福莊生態渡假旅館聖誕專案的民眾，亦可以加購方式外帶主廚特製石斑魚冷凍料理包。

屏東縣政府希望讓優質石斑魚能重回民眾餐桌，透過與六福旅遊集團合作，不論是冷凍即時料理包或是好漁箱等的開發，都是盼望消費者可以透過更便捷的方式，將屏東優質水產品帶回家享用，讓屏東水產品，不再是價格昂貴或年節才能採購的產品，而是實惠又能安心採購的好物。

屏東石斑魚冷凍料理包，是以一包多種吃法的方式進行菜單設計，瞄準外食、小家庭或是年輕一輩不開伙的客群，以小份量一餐完食的概念來設計，在六福美饌電商平台-屏東好物專區就可選購；而為方便消費者採購屏東水產，另搭配組合成好漁箱，目前優惠活動延續到農曆年前，消費者只要花1680元即可享受到屏東水產的鮮美滋味，還加碼贈送龍膽石斑飛魚卵香腸1包(市價250元)。

另在關西六福莊生態渡假旅館購買關西六福莊生態渡假旅館聖誕專案的民眾，亦可以100元的加購方式外帶主廚自製石斑魚冷凍料理包（酸菜口味或麻婆豆腐口味2選1）。

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