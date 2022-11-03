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全國中正盃國+武術錦標賽　武林高手屏東過招

▲全國中正盃國術錦標賽暨全國中正盃武術錦標賽在屏東縣立體育館同場競技 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

▲全國中正盃國術錦標賽暨全國中正盃武術錦標賽在屏東縣立體育館同場競技 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「111學年度第37屆全國中正盃國術錦標賽暨111學年度第21屆全國中正盃武術錦標賽」自今(3)日至6日在屏東縣立體育館同場競技，有來自全國80個隊伍、超過600名選手在屏東對決。

這項比賽由中華民國國武術總會與屏東縣政府共同主辦，也是屏東首次辦理全國中正盃的國、武術錦標賽，將有國內一流選手齊聚以武會友，比賽精彩可期。

▲全國中正盃國術錦標賽暨全國中正盃武術錦標賽在屏東縣立體育館同場競技 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

▲全國中正盃國術錦標賽暨全國中正盃武術錦標賽在屏東縣立體育館同場競技 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

全國中正盃武術錦標賽國術比賽分為套路類，拳術部分有南拳、北拳、內家拳及對練，兵器有短兵器、長兵器、奇兵器，除套路項目另有掛計擂台賽；武術比賽分為套路類，有長拳、南拳、太極拳，器械類有刀、槍、劍、棍，另有擂台賽散打等，藉由比賽讓全國各派好手切磋武藝，更希望國術、武術在世界發光發亮。

這項比賽，也是教育部指定升學盃賽，選手實力強度皆為各單位最頂尖之參賽選手；屏東縣有女子選手吳玥泠參加南刀項目、男子選手黃彥睿參加長拳、刀術及棍術全能項目，他們也是剛為屏東拿到111年全民運動會金牌的選手；另有優秀選手李子瑞及劉菖閩參加南拳、南棍全能項目，都是屏東縣長期培訓優秀選手。

主辦單位為保護選手、教練及裁判等工作人員的健康安全，賽事不開放觀眾入場，除了進場人數有管制外，參賽的隊職員必需繳交快篩陰性證明，進入場館也要配合實名制、佩戴口罩、量測體溫等規定，並禁止飲食，讓選手在防疫安全的前提下順利比賽。

此外，考量民眾於比賽期間無法到場支持選手，主辦單位委請智林體育台，於11月3日起一連4天，從早上9點起現場直播全國中正盃國武術錦標賽，另可透過MOD 215台智林體育台頻台，或者智林Youtube收看直播，一起為選手加油喝采。

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