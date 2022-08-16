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潘孟安開箱全台首套「越語桌遊繪本」！將列學校多元教材

▲▼ 。（圖／屏東縣政府）

▲全台第一套「越南語桌遊繪本」。（圖／屏東縣政府）

實習記者李鎮宇／屏東報導

為了推廣異國文化，屏東縣府培養了200位新住民語師資，共同打造全台首套「越南語桌遊繪本」，於8月15日舉行發布會，並邀請到新二代學生演唱越南歌謠。縣長潘孟安表示，「希望孩子們在學習語言的同時，了解文化特色及認識不同族群」。

屏東縣政府15日舉辦發表會，主題是由新住民老師與國際家庭成員共同設計的「越南語桌遊繪本」，由縣長潘孟安、立委周春米與新住民們一同開箱。活動還邀請到大明國小的新二代學生，展現他們越南歌謠的學習成果。這套桌遊繪本將送至設有越南語課程的學校，提升兒童的新住民語能力，熟悉異國文化。

最新課綱所新增的「新住民語文內容」被列為國小必選課程，目前屏東縣辦理的新住民課程中，越南語占比近6成之多。在尊重多元族群和基礎課綱教學之外，透過越南語桌遊繪本當作教學素材，將激起學習動機，使學生接納與包容異國文化。教育處補充，開辦越語課程的這3年，在和新住民老師討論設計下，終於出版了自己語言文化的桌遊。

▲▼ 。（圖／屏東縣政府）

▲「越南語桌遊繪本」讓學生在學習語言的同時，也能認識異國文化。（圖／屏東縣政府）

縣長潘孟安指出，本次發表會請到經驗豐富的新住民語老師，他們所打造的「越南GOGOGO」桌遊繪本，以生活化與遊戲的情境設計，學習越南人文地景及生活相關的字彙語句，這樣可以在學習語言的同時，了解文化特色及認識不同族群。縣府與NGO團體合作落實母語教學，希望下一代能傳承語言文化；另外，縣府也培養了200位新住民語師資，展現出推動異國語言的決心。

除了東南亞語文老師外，還有一位是日本的似顏繪藝術家辛克甄老師，他被稱作「南部的新瑞藝術家」，其參與的圖卡繪製呈現出越南在地特色。新住民透過教學培訓，進入校園內成為語文授課教師，積極參與公共事務，分享母國的文化，一同成就當地之美，讓屏東不再只是故鄉，更是品牌實力的展現。

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