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屏東地檢縣府辦理「心健康快樂活」　籲檢舉賄選...獎金50萬起

▲陳盈錦檢察長致詞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲陳盈錦檢察長致詞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府結合縣府各局處及民間團體網絡，於今(15)日在屏東市勝利星村，以「健康合作、希望關懷、愛齊力同心圓」為主題，辦理「心健康‧快樂活」嘉年華會活動；副縣長吳麗雪、衛生局長施丞貴及各機關團體代表出席，屏東地檢署也到場設攤宣導反賄選及反毒。

▲陳盈錦檢察長致詞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲陳盈錦檢察長致詞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東地檢署檢察長陳盈錦致詞表示，蔡英文總統曾提毒品防制是政府工作的重中之重，「新世代反毒策略」行動綱領整合各方資源，全力落實防毒、拒毒、緝毒，以及戒毒的工作。法務部統合六大緝毒系統強力查緝毒品，「安居緝毒」專案將會持續查緝，遏止毒品進入校園及新興毒品之流通散播。

政府於去年起投入約新臺幣150億元經費，展開為期四年的新世代反毒策略第2期行動方案，目標著重在「抑制毒品再犯」、「降低毒品新生」，強調除了積極緝毒，地檢署同時也和網絡單位合作，透過司法、醫療、毒防金三角，為毒癮個案設置多元的處遇模式。

陳盈錦表示，毒品問題不論是源頭查緝、還是預防再犯，都有賴各單位合作協力，反毒最珍貴的資源就是網絡夥伴，共同打擊毒品犯罪，同時給予多元輔導以降低再犯，貫徹毒品防制的政策，為屏東打造無毒健康的生活環境。

這次活動，屏東地檢署主任觀護人潘連坤及觀護人室也到場進行反毒及反賄選宣導，呼籲民眾拒毒品、拒賄選，和司法單位合作打擊犯罪。陳檢察長也鼓勵民眾如發現賄選情事，勇於以手機錄影、蒐證，或撥打檢舉專線0800024099，檢舉獎金最少50萬元起，檢舉人身分全程保密不洩漏，邀請全民一起反毒、查賄及反賄，共創安全好環境與乾淨好選風。

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