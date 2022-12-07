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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇遭男打電話恐嚇！　蔣萬安：絕不允許黑暗勢力染指台北

▲▼新科台北市長蔣萬安12/5帶領市政交接團隊至台北市政府，與現任台北市長柯文哲就新舊市政工作交接進行閉門會議。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇近日猛攻民進黨對手吳怡農背後有黑道勢力，卻遭到不明人士電話恐嚇「你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍」。對此，台北市長蔣萬安7日喊話，「我要告訴話筒那端的黑暗勢力，這通電話同時踩到了民主跟法治的紅線，全台北市民都不能接受。絕不允許黑暗勢力染指台北。」

王鴻薇今日透過臉書表示，昨天辦公室助理於下午3點05分接到電話，內容稱「不然你會被人家開槍啦，我不騙你啦…我不騙你啦！齁你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔…」等語，但助理進一步詢問其身份，對方就馬上掛斷電話，當晚她便隨即前往三張犁派出所報案。

針對此恐嚇電話，蔣萬安表示，民主、法治是人民引以為傲的生活方式，也是不可動搖的普世價值。王鴻薇依照民主機制參選立委、發揮民代天職關切社會治安，辦公室卻因此接到了恐嚇電話，對方威脅王鴻薇繼續抨擊黑道就可能被開槍，對話過程有錄音為證，並已經報警處理。

蔣萬安強調，他要告訴話筒那端的黑暗勢力，這通電話同時踩到了民主跟法治的紅線，全台北市民都不能接受，「我們非但不會退讓，還要更強勢、更鐵腕的對抗黑道，讓台北擦亮首善之都的招牌！絕不允許黑暗勢力染指台北。」

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