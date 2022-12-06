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柯文哲約大家明年齊看台灣燈會　網酸：不跨年去燈會？

▲▼新科台北市長蔣萬安12/5帶領市政交接團隊至台北市政府，與現任台北市長柯文哲就新舊市政工作交接進行閉門會議。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔣萬安5日赴台北市政府與柯文哲進行市政交流並討論交接事宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市長當選人蔣萬安昨（5日）率隊前往台北市政府，與現任市長柯文哲討論交接事宜，蔣萬安當面邀請柯文哲參與年底跨年晚會，不料柯文哲直接拒絕，並表示，每年跨年晚會他不是在家讀書就是在家睡覺，「要不是當市長根本就不會來，盡量不要找我」，讓蔣萬安碰了個軟釘子。然而，柯文哲6日晚間卻於臉書發文「預約大家明年一起去台灣燈會」，引起網友討論。

柯文哲於晚間發布2023台灣燈會的主視覺影片，「預約大家明年一起去台灣燈會」，表示睽違23年， 台灣燈會終於回到台北源點，這是台灣規模最大的祈福慶典，「我邀請大家一起走進光源台北。」他也介紹台灣燈會是台灣疫情解封後的第一場國際大型活動，首創在台北都會密集區舉辦「城市型燈會 」，燈光作品會穿梭在摩天高樓之間，由台北捷運串起整個燈會場域，從捷運忠孝復興站、忠孝敦化站、國父紀念館站、市政府站延伸到台北101/世貿站，同步連動東區、信義新天地、松山文創園區、國父紀念館、台北101、四四南村等城市最繁華的商圈，舉辦市集慶典，有超過300件燈飾作品，將用投影、AR、VR科技，融合台灣燈會跟台北城市。

柯文哲貼文一出也吸引大批網友留言「阿北要去，我就去！」、「希望點燈人是阿伯」，但也有網友忍不住開酸「所以阿北『跨年』不會去，但是『燈會』會去...」、「然後你會在家看書對不對？」、「你不是說不要找你？」

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