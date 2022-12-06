媒體人分析吳怡農與「雙吉」合體政治盤算　曝立委補選勝負關鍵

▲吳怡農舉行競選主視覺發表記者會，邀請王世堅、邱威傑與會。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委參選人吳怡農今（6）日上午舉行競選主視覺發表記者會，邀請無黨籍北市議員邱威傑、民進黨北市議員王世堅與會。對此，資深媒體人就在臉書透露，王世堅被網友稱「恰吉」，邱威傑的綽號則是「呱吉」，吳怡農與「雙吉」合體的政治盤算。

黃揚明指出，吳怡農與「雙吉」合體，當然不只是為了沾「吉」的喜氣，也有其政治盤算。他分析，在九合一選戰中，證明了在台北「綠營」並非票房補藥，因此吳怡農為了區隔自己與綠的距離，競選主視覺及海報排除了代表民進黨的綠色，採用粉藍為主色系，加上補選若能突破綠營同溫層，獲得中間、年輕選民青睞，很可能就能增添幾分勝算。

黃揚明表示，曾被綠營攻擊、被于美人喊搶救的王世堅，這次連任拿下高票，肯定有不少是支持黃珊珊的族群，而邱威傑雖然不競選連任，但他身為網紅，在青年族群自然還是有一定影響力，接下來也可能看到包括台北市議員林亮君、吳崢等無黨籍人士為吳怡農加持、站台，「這些鋪排都是精算過的。」

此外，黃揚明認為，「補選投票率將是關鍵」，若投票率在4成以下，對國民黨立委參選人王鴻薇絕對有利，若投票率在5成以上，那麼吳怡農勝算就大增。他表示，除了愛王鴻薇、吳怡農「愛得要死」的藍綠基本盤以外，誰能真正拓展出補選的藍海，值得繼續觀察。