11歲兒被抓鳥！早餐店闆娘揪工讀生噁行　還「全裸視訊」換點數

▲阿斌在打工的早餐店內，利誘老闆娘的11歲兒「拍裸照就給遊戲點數」，還在廁所、補習班內要男童互抓下體滿足私慾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

19歲男大生阿斌（化名）到早餐店打工，卻偷偷對老闆娘的11歲兒說以遊戲點數交換，要求讓他拍裸照、互摸下體，甚至要男童全裸與他視訊，老闆娘看了兒子手機發現猥褻照，氣炸提告，阿斌被依違反妨害性自主多項罪行，處應執行有期徒刑2年，上訴高等法院後，阿斌與老闆娘母子達成和解、獲得原諒，判緩刑5年，應受20小時法治教育。

根據判決，阿斌在2021年1月至6月間在新北蘆洲某早餐店打工，他得知老闆娘年僅11歲的兒子有玩線上遊戲，竟向男童表示滿足他的要求就會給他遊戲點數，指示男童在早餐店的廁所、附近補習班的樓梯間，與他互摸下體數次，滿足私慾得逞。

不僅如此，阿斌還要男童拍裸照傳給他看，甚至要男童全裸與他視訊，這樣持續好幾個月，直到同年7月底老闆娘發現異狀、查看兒子手機發現多張不雅照，追問之下才發現是店內員工阿斌噁行，氣憤報警提告。

阿斌被逮後坦承犯行，手機內的對話與照片也成為鐵證，法官認為阿斌利用男童思慮未成熟、以遊戲點數利誘，對男童身心與性觀念造成傷害，但犯後態度良好、深表悔悟，給予減刑，依4條與未滿十四歲之人為有對價之猥褻行為罪、3條猥褻行為之電子訊號罪，合併處2年徒刑。

阿斌上訴到高等法院，法官審後認為他年僅19歲，無前科，也積極與老闆娘母子達成和解與賠償，並同意給他改過自新的機會，於是同意緩刑5年，期間付保護管束，1年內接受20小時法治教育課程，全案仍可上訴。