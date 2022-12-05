非本國籍人士在台確診　明年1／1起「需自付」隔離治療費用！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，考量國內疫情趨緩，邊境及社區防治政策穩健鬆綁，規劃自2023年1月1日起，非本國籍人士在台期間如確診COVID-19，確診隔離治療費用須由確診者自付。

指揮中心發言人莊人祥表示，現行民眾於國內確診後隔離治療或隔離治療期間相關醫療費用，不分國籍、或是否具健保身分，均由政府預算支應，依據監測資料顯示，今年截至11月28日止，非本國籍人士確診個案數計260,929例，占本年確定病例數3.2%，其中112例為中、重症個案。

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莊人祥說，為因應入境旅客人數穩定成長，預計自2023年1月1日起(確診隔離起始日)，調整COVID-19確診隔離治療費用支付對象，以確診當下身分別為主。

一、具中華民國國籍者(不論是否具健保身分)、具健保身分非本國籍人士以及在臺受聘僱之外籍人士(含藍領移工、白領應聘、失聯移工、境內僱用之外籍漁工等)，其確診隔離治療期間相關費用由政府預算支應。

二、不具健保身分非本國籍人士如於在台期間確診，其確診隔離治療期間相關費用由個案自行負擔。

莊人祥表示，會請相關部會(外交部、內政部、教育部、交通部等)宣導不具健保身分外籍人士(含旅客、短期來臺交換學生等)於入境前建議投保醫療險，在台期間應遵守現行防疫規範。

▲非本國籍人士在臺期間確診隔離治療費用支付方案。（圖／指揮中心提供）

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