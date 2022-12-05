快訊／新增3例本土變異株！東部10多歲男「二度確診染BA.2.75」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增3例本土變異株，1分是BQ.1和2例BA.2.75，3人都屬於重複感染。醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前BA.5仍是主流病毒株，還沒有其他變異株取代流行趨勢。

羅一鈞說明，本周驗出境外1例XBB、3例BQ.1、2例BA.2.75、5例BA.5，而在本土方面，檢出1例BQ.1和2例BA.2.75和66例BA.5。

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BQ.1本土個案為北部70多歲女性，10/5曾確診，11/18咳嗽就醫，醫師懷疑重複確診，定序確定是BQ.1。2例BA.2.75的第一例為東部10多歲男性，6/5曾確診，11/17因咳嗽、流鼻水和喉嚨痛等症狀，11/19做PCR確定重複感染；第二例為中部30多歲男性，11/1曾確診，11/21有肌肉痠痛和呼吸道症狀，再度做PCR確定陽性。

另外，針對境外移入個案，有11例BA.5、BA.2.75、XBB、BQ.1個案，為9例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，入境日介於今年11月14日至11月19日。其中檢出5例BA.5個案分別自泰國及德國(各2例)，阿拉伯聯合大公國(1例)移入；2例BA2.75個案分別自泰國及越南(各1例)移入；1例XBB個案自新加坡(1例)移入；3例BQ.1個案分別自土耳其、美國及英國(各1例)移入。

▲▼12/5新興變異株監控結果。（圖／指揮中心提供）





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