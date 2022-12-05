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快訊／今本土+10209「比上周降3.5%」　3個月大女嬰重症MIS-C

▲▼指揮中心11/25記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增10,209例本土個案，另增35例境外移入和22例死亡個案。今天本土個案比上周一10,583例下降3.5%，也是4/27以來，間隔222天新低。另外，重症個案新增3例兒童MIS-C，其中一例是3個月大女嬰，11/11發燒住院，出院後在12/1檢驗新冠病毒N抗體陽性，通報MIS-C，於門診持續追蹤治療。

▲▼12/5新增病例。（圖／指揮中心提供）

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▲12/5新增病例。（圖／指揮中心提供）

3例兒童MIS-C個案第一例是3個月大女嬰，未曾確診，無慢性病，11/11發燒到急診住院，檢查有皮疹、結膜炎、冠狀動脈瘤，懷疑川崎氏症或MIS-C，給予免疫球蛋白等藥物治療後，病況好轉，11/18出院，出院後12/1檢驗新冠病毒N抗體陽性，通報MIS-C，於門診持續追蹤治療。

第二例是2歲男童，10/31曾經確診，沒有慢性病史，曾打過一劑疫苗，11/23起發燒、喉嚨痛，11/24到急診檢查有頸部淋巴結腫和草莓舌，懷疑MIS-C住院，住院後出現皮疹和結膜炎，檢查有冠狀動脈擴大，經免疫球蛋白等藥物治療後病況好轉，12/3出院。

第三例是3歲男童，無慢性病史，未曾確診新冠，1曾打過一劑疫苗，1/18發燒，11/20PCR陽性確診，居家照護期間陸續有皮疹、右頸腫脹、紅眼等症狀，11/26到急診，檢查有輕微心包膜積水和冠狀動脈發炎，診斷MIS-C住院，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後好轉，11/29出院。

目前國內12歲以下兒童重症279例，33例腦炎、30例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、185例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有38人死亡，13例腦炎、9例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

▲▼12/5本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲12/5本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

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