自稱「炮兵後勤」！業者130個便當遭棄單　報案驚見至少8店家受害

▲新竹便當業者遭惡意棄單130個便當，血本無歸。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）

記者莊智勝／新竹報導

新竹一家手作便當業者在臉書社團「新竹爆料公社」PO文，表示日前接到一名自稱是「炮兵後勤採購」的客人來電訂購130個便當，不料事後卻惡意棄單，害業者血本無歸，130個便當只好免費發送，事後已前往派出所報警。案件曝光後，發現還有其他店家也受害，粗估新竹地區已有8家便當業者遭詐，目前警方已受理偵辦中。

業者PO文控訴，該名詐騙者自稱是國軍「炮兵後勤採購」，昨(5日)中午11時來電訂餐並索取最新菜單，隨後加LINE洽談訂餐事宜。業者表示，對方下訂130個便當後，會先要求趕在最短時間內出餐，等訂餐內容時間敲定後，還要求幫忙跟指定的廠商代訂50箱軍用牛肉罐頭、50箱礦泉水，表示會派阿兵哥過來，連同便當一起載走，並以各種理由要求店家先匯款代墊牛肉罐頭及礦泉水的貨款(共計約20多萬)。由於金額龐大，業者察覺有異後婉拒，對方即以各種理由推託不取餐，最後不讀不回、惡意棄單130個便當。

▲130個便當都已經做好，但卻被惡意棄單，業者事後選擇免費發送給需要的人。

業者認為，對方就是利用店家「害怕錯失這筆訂單的心態」，要求店家先代墊貨款，還刻意挑在中午最忙的時候訂購，讓店家沒有時間去查證、考慮。由於130個便當遭棄單，業者又堅持不隔夜菜、商品不二次販售，因此忍痛選擇血本無歸，免費將便當送出給需要的人，幸前來領取愛心便當的民眾秩序相當良好，每個都排好隊、不爭不搶，雙手接過便當，鞠躬感謝，令業者十分感動，直言「新竹暖冬！哪怕再被騙一次我也願意！」

目前業者已經前往派出所報警，要揪出這名惡意棄單的嫌犯，在PO出文章、前往警所製作筆錄時，還有其他受害商家留言私訊，粗估在新竹地區被相同手法詐騙的便當業者至少有8家以上，甚至還有店家已經匯款出去。業者感嘆，「餐飲業這幾年真的不容易，不要再有商家受騙了！」目前針對這起案件，警方已經受理，正在進一步偵辦中。

▼對方自稱是炮兵後勤採購，目前業者已經前往派出所報案。