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傳播妹百般挑逗　富少摩鐵爽完慘了！驚見友遠端下令：讓他XX妳

▲▼裙子示意圖,正妹示意圖,辣妹示意圖,正妹,少女,女孩,大腿。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

▲黃姓男大生找傳播妹使出美人計、對家境富有的同學設局仙人跳，最後錢沒拿到反被判刑還得賠償。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

記者蔡怡萍／新竹報導

黃姓大學生得知同學阿凱（化名）家境富有，竟與友人合謀策畫仙人跳，找來傳播妹誘拐阿凱發生性行為，完事後友人裝成經紀公司指稱阿凱下藥硬上，恐嚇要他拿出300萬來處理，阿凱與父親討論後察覺有異並未付款，並報警提告，阿凱因為此事不但輟學、母親也因操勞而罹癌，對黃姓同學與友人求償300萬，法院審後判賠80萬，可上訴。

阿凱提告指出，他與黃男為大學同學，但黃竟覬覦他家的豐厚資產，與校外友人王男等設計仙人跳。2020年12月9日晚間，黃藉口約他到KTV唱歌，他到場後黃卻臨時有事不能來，並主動說幫他叫了一個傳播妹陪伴，期間黃遠端對傳播妹下指令「讓他喜歡妳」、「不要讓他太醉」。

在傳播妹不斷獻殷勤、誘惑挑逗下，阿凱果真約對方到某旅社開房休息，傳播妹偷偷自行服用安眠藥，並依黃男指示「記得裝無意識」、「起來大哭大鬧，打給XX」，與阿凱發生性行為後，裝瘋賣傻哭鬧著遭污辱，打給佯裝經紀人的包姓男子，包男帶人到場指稱阿凱下藥性侵，恐嚇「現在要怎麼處理」、「我的小姐你也敢睡」，威脅阿凱聯繫家人出面花錢和解，過程中黃男皆假意居中協調，勸阿凱花錢消災。

但包男一開口就是300萬，阿凱雖然害怕、但對鉅額無法接受，與父親討論後發覺有異，選擇到警局提告恐嚇取財；黃男與包男等人見事跡敗露，反過來告阿凱妨害性自主，但警方調查種種對話紀錄後，妨害性自主部分不起訴。

阿凱遭受一連串的陷害與誣告，不但學業中輟、每天做惡夢，奔波律師與檢警間，還連累媽媽因此罹癌感到痛苦萬分，向黃男與參與計畫的人提告求償300萬。

新竹地院審理後，黃男依恐嚇取財未遂罪、共同犯誣告罪分處10月、4月徒刑，也未到民事庭提出任何答辯，判黃與其同夥應連帶賠償80萬元，仍可上訴。

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