貨車併排卸貨！女騎士閃避遭輾慘死　違停司機下場曝

▲併排小貨車擋道，女騎士切往內車道被輾，臟器外露當場慘死。（圖／記者陳凱力攝）

記者劉人豪／新竹報導

新竹一名女騎士因受到違規併排停車阻擋，在繞過違停小貨車時竟遭到後方行駛的另一台大貨車撞上，女騎士當場死亡，臟器外露死狀甚慘。法官審理時認為，小貨車駕駛占用車道停車影響行車安全，犯過失致人於死罪，處有期徒刑5月，可易科罰金。

該起事故發生在2020年3月13日，67歲的王姓女騎士出外買口罩，騎車行經民生路，原本騎在外車道，因閃避前方卸貨違停的小貨車，切進內車道，卻遭後方急駛而來的大貨車擦撞，王女重心不穩摔倒在地，遭大貨車後輪輾壓，當場臟器外露傷重死亡，蘇姓駕駛卸完貨接到警方通知才知自己違停釀禍，

本件車禍經送車輛行車事故鑑定會鑑定，鑑定為王女閃避前方占用車道停放之車輛，而未顯示方向燈光即往左變換車道，又未充分注意左側直行駛入之車輛並讓其先行，為肇事主因。蘇男占用車道停車，影響行車安全，為肇事次因。張姓大貨車駕駛(不起訴處分)措手不及，無肇事因素。

法院審酌，蘇男貿然將小貨車停放在外側車道，使王女向內側車道閃避，與大貨車發生碰撞，足見蘇男對本件車禍確有過失，除導致王女傷重死亡外，同時造成王女家屬痛失至親，念蘇男坦承犯行，並已與王女家屬達成調解並已賠償，因此新竹地方法院依犯過失致人於死罪，處有期徒刑5月，可易科罰金，可上訴。