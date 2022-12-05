高中妹放學回家突遭噴「滿臉檳榔汁+口水」　噁男下場曝

▲新竹一名王姓男子突然向路邊的女學生吐口水和檳榔渣，因公然侮辱被處拘役15日。（示意圖／取自Pakutaso）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名王姓男子蹲在路邊草叢吃檳榔，見不相識的女高中生走過去，竟追上前，趁她轉頭查看時，噴了她滿臉檳榔紅汁，得逞後直接走人。女高中生憤而報警，新竹地院審理，查看監視器畫面後，認為王男犯行屬實，依成年人故意對少年犯公然侮辱罪，處拘役15日，可易科罰金1萬5千元，全案還可上訴。

判決指出，這名17歲女高中女生於今年5月5日下午4時許，穿著學校運動服走在人行道上，正等著紅綠燈過馬路時，突然發現身後有人靠近，轉頭查看後，卻被陌生的王男對臉噴口水加吐檳榔渣，導致她左手臂、衣服、臉都沾滿紅汁。

女學生大受驚嚇、感到非常噁心，眼睜睜看王男吐完就走人，隨即報警處理。警方調閱監視器，循線查到王男，以妨害名譽起訴。

全案審理時，王男辯稱，他是朝地上吐口水和檳榔渣，並不是針對女學生，也沒有吐到她臉上。

法官查看監視器畫面，發現當時王男從路邊草叢走向女學生，臉部朝女學生頭臉接近，畫面與女學生所述一致，且王男也坦承有吐口水及檳榔渣，可見女學生指控屬實，依成年人故意對少年犯公然侮辱罪，處他拘役15日，可易科罰金1萬5千元。