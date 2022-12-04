新竹翁衝100公里找朋友半路迷航　兒要他自己騎回...暖警相助

▲新竹一名老翁想騎車到彰化找朋友，卻在台中豐原迷路，兒子請員警協助指引騎車回新竹，員警擔心老翁發生意外協助搭乘火車北返。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

新竹一名73歲劉姓老翁，11月29日想獨自騎車上百公里，從新竹到彰化找朋友，卻在台中豐原迷路，員警到場後協助聯繫老翁兒子，兒子表示爸爸沒有失智狀況，因為在工作無法南下台中載爸爸，只要指引爸爸沿縱貫道路回新竹即可，但員警擔心天色昏暗，與老翁兒子商量後，讓老翁搭乘火車回去，機車則暫放在派出所。

豐原分局表示，上月29日接獲民眾報案，在寶山路有一名迷路老人，員警獲報後前往現場，發現為一名73歲劉姓老翁，自稱從新竹騎車要前往彰化找朋友，但是跟平常騎乘路線不同，騎了約70、80公里後在豐原迷航，無助之下向路人求救。

▲老翁將機車暫放在豐原派出所，由員警協助下返回新竹，上車前頻頻向員警致謝。（圖／記者許權毅翻攝）



員警聽聞後，先將劉姓老翁帶回派出所休息，並且聯繫老翁兒子，但其子表示工作關係無法南下到台中，也說明老翁並沒有失智症況，只需要指引往北道路返家即可，但員警擔心當時天色昏暗，加上路途遙遠，怕老翁在途中發生意外，跟老翁兒子溝通後，送老翁至豐原車站搭乘火車返回新竹。

老翁購買完車票後，身上只剩下10多塊，員警還自掏腰包拿出100塊給老翁應急之用，並且在紙條上寫下兒子的電話，老翁上車後頻頻跟警方道謝，最終才順利返回新竹與家人團圓。

▲老翁買完車票後身上僅剩下10多塊，員警還自掏腰包拿出100塊給老翁應急。（圖／記者許權毅翻攝）