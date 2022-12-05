瓏山林社區傳500萬重大竊案　百達翡麗錶、蒂芬妮鑽鍊全被偷

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區忠三街知名的瓏山林社區透天厝25日傍晚發生重大竊案，被害人陳女向警方報案表示，當時聽到住家二樓有人入侵走動，經上樓查看，發現家中被翻動搜刮，嚇得趕緊報警。警方到場後，研判黃姓嫌犯是攀爬社區採光罩後開啟窗戶，再闖入屋內行竊，偷走包括百達翡麗等高價名錶、碎鑽項鍊、Tiffany項鍊、鑽石耳環及不少美金、港幣、人民幣、歐元、日幣等外鈔，粗估損失超過新台幣500萬元。

▲汐止瓏山林社區傳重大竊案，黃姓慣竊入侵富商豪宅，偷走包含3P名錶，TIFFANY鑽鍊等高價物品。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

陳姓被害人向警方表示，他們精心收藏多年的多只包含百達翡麗、愛彼、芝柏名錶，名錶界俗稱的3P錶全部遭竊一空，加上Tiffany經典碎鑽項鍊，市價就高達數百萬元。警方獲報後不敢大意，緊急與轄區社后派出所組成專案小組追查。

案發後，警方進行社區查訪，並調閱案發前後社區內外監視器、發現該竊嫌利用該社區門禁疏失，早就多次搭計程車勘查地形，甚至假借訪友名義進入社區，因此警方隨即鎖定58歲黃姓慣竊涉案（多次竊盜前科）。

汐止警方清查，黃嫌從10月30日起，陸續在該轄同一社區內總計犯下4起住宅竊案，經擴大調閱監視器，鎖定竊嫌來去動線及身分後，12月1日報請士林地檢署指揮，持院檢核發搜索票拘票，趕赴基隆市信義區逮捕黃姓竊嫌，並在其身上及自用轎車內，起獲各式外幣、舊版台幣、及失竊的名牌手表，現金等贓證物。

警方訊後依加重竊盜罪嫌將他移送士林地檢署偵辦。不過，黃嫌似乎有備而來，不僅所竊得3P名錶、名牌碎鑽項鍊下落不明，黃還延請律師全程陪訓幫自己辯護，甚至還否認涉案。

檢察官複訊後認為黃嫌犯後態度不佳，打算祭出聲請羈押處分，這時黃嫌才坦承涉案，並供述部分案情，但仍拒絕透露銷贓管道，目前檢方已諭令5萬元交保候傳。

【相關新聞】

►獨／神秘招待所藏數位版「百官行述」 至少百人入鏡全挫咧等

► 育成高中驚見「黑衣人」堵校門！女同學IG大戰 媽找人接她下課

►天道盟議員候選人狗籠關富商！競總如軍火庫 這些人都成俎上肉

